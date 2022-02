Controverse în dosarul Raisei. Toate probele deținute de un martor-cheie al accidentului rutier au fost șterse

Toate probele deținute de un martor-cheie al accidentului rutier ce a condus la decesul micuței Raisa au fost șterse. Iată desfășurarea evenimentelor din ultimele zile în dosarul în care se judecă moartea Raisei și accidentarea prietenei sale.

Prietena Raisei și-a amintit „absolut tot”

Săptămâna trecută, mai precis joi, autorul evenimentului rutier ar fi trebuit să fie supus unui test cu poligraful, solicitat de familiile celor două victime ale accidentului – Raisa și prietena ei. Agentul de poliție a refuzat, însă, testarea.

În zilele ce au urmat, fetița care a supraviețuit accidentului a fost audiată de oamenii legii. Potrivit poziției avocatului care apără în instanță cele două familii ale victimelor, aceasta a spus autorităților judiciare, la audiere, „absolut tot”.

„A fost un moment emoționant pentru că fetița a început să plângă, ne-am oprit puțin, după care a fost foarte puternică și a relatat ce s-a întâmplat acolo. Important este că ea chiar își aduce aminte absolut tot și nu sunt chestiuni adăugate sau inventate. Își aduce aminte inclusiv cu ce a fost îmbrăcată ea și Raisa”, a spus avocatul Adrian Cuculis pentru impact.ro.

Martor-cheie în dosarul Raisei, chemat la audieri

Ulterior, procurorul de caz a decis audierea unui martor-cheie în dosarul Raisei, potrivit avocatului citat.

„Ancheta a decis. Martorul din cauza cu accidentul mortal unde a fost implicată Raisa, căutat de Poliție. Procurorul a admis cererea noastră și a dispus identificarea martorului ce are filmarea cu camera de bord ce pare să fi surprins accidentul!”, a transmis, duminică, avocatul Adrian Cuculis.

În mod surprinzător, însă, oamenii legii nu au acceptat audierea agentului de poliție care a făcut schimb de geacă la locul accidentului cu autorul evenimentului mortal, potrivit avocatului citat.

„Antagonic, a respins cererea prin care am cerut ca polițistul care i-a schimbat geaca lui Popescu să fie și el audiat”, a mai afirmat avocatul familiilor victimelor.

„Am șters tot… Șterg ce vreau și când vreau!”

Între timp, presa a aflat că martorul-cheie, o femeie care a ajuns la locul accidentului imediat după impact și care ar fi deținut fotografii și materiale video de la evenimentul cu pricina, a declarat că nu mai deține nicio probă întrucât le-a distrus intenționat.

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu… Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau!”, ar fi declarat martorul, potrivit Realitatea Plus.

Femeia a mai subliniat că agentul de poliție care a provocat accidentul vorbea la telefon în momentul în care ea a ajuns la locul tragediei.