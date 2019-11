Zoe Vasilescu, director de vânzări timp de două decenii la PRO TV și George Buhnici – prezentatorul emisiunii iLikeIT au părăsit trustul. Preluarea cehului înseamnă automat, eliminarea influenței americane, deci o orientare ideologică într-o direcție mai puțin obișnuită pentru România ultimilor 30 de ani.

Paul Kellner, cel mai bogat om din Cehia

Petr Kellner, noul patron al PRO TV, este cel mai bogat om din Cehia, cu o avere estimată la 14,5 miliarde de dolari, potrivit publicației Forbes. La nivel mondial se poziționează pe locul 74, iar în Europa centrală, în top 10. În vârstă de 55 de ani, Kellner este căsătorit și are patru copii.

PPF Group se numește firma care a achiziționat PRO TV și canalele din portofoliul trustului (PRO X, PRO Cinema, PRO 2, PRO Gold). PPF Group are sediul central în Olanda, a fost fondată în 1991 și activează în țări precum Serbia, Ungaria, Rusia, Finlanda, Germania, Vietnam, Filipine, India, China, Franța etc. În România, PPF are mai multe active imobiliare, printre care Metropolis Centre și Crystal Tower.

