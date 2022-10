Consulatul Rusiei din New York a fost vandalizat: „Locuitorii din New York își dau seama că Putin ucide oameni”

Consulatul General al Rusiei din Manhattan a fost vopsit în roșu, ca urmare a unui act de vandalism.

„Este vandalism, dar este expresia modului în care oamenii din New York își dau seama că Putin ucide oameni”, ar fi spus un localnic, conform presei internaționale.

Nu se cunosc identitatea și motivul făptașului, acesta fiind surprins pe camerele supraveghere purtând o cagulă, dar coincidența face că acțiunea a fost înfăptuită pe 30 septembrie, când președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele privind anexarea 15% din teritoriul Ucrainei, decizie legitimată prin așa-zisele „referendumuri”.

The facade of the Russian Consulate building in New York City was vandalized with red spray paint early Friday. It’s being investigated as a possible bias incident. https://t.co/OrxXnXjJyk pic.twitter.com/uLzGF5ZgV4

— Eyewitness News (@ABC7NY) September 30, 2022