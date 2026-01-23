Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului va organiza vineri o sesiune specială de urgență pentru a analiza „violența alarmantă” exercitată de autoritățile iraniene împotriva protestatarilor, în contextul în care mai multe state solicită ca anchetatorii Națiunilor Unite să documenteze presupusele abuzuri în vederea unor posibile procese viitoare, informează Reuters.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de persoane, inclusiv simpli trecători, ar fi fost ucise în timpul recentelor tulburări, considerate cea mai serioasă provocare la adresa regimului clerical de la protestele din 2022.

Potrivit unei scrisori inițiate de Islanda, cel puțin 50 de state au sprijinit convocarea unei sesiuni speciale a Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, pentru a aborda rapoarte credibile privind folosirea violenței, reprimarea manifestanților și încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului pe întreg teritoriul Iranului.

„Amploarea crimelor este fără precedent”, a declarat Payam Akhavan, fost procuror ONU de origine iraniano-canadiană, pentru Reuters, înaintea sesiunii, în cadrul căreia urmează să ia cuvântul.

„Încercăm să pregătim terenul pentru o justiție de tranziție în Iran, pentru un moment de tip Nürnberg al țării, dacă acest lucru va deveni posibil”, a mai spus el, făcând referire la procesele penale internaționale intentate liderilor naziști după cel de-al Doilea Război Mondial. Misiunea diplomatică a Iranului nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Autoritățile de la Teheran au pus violențele și decesele pe seama „teroriștilor și huliganilor”, despre care afirmă că ar fi susținuți de opozanți aflați în exil și de adversari externi, respectiv Statele Unite și Israel.

Propunerea analizată de organismul ONU de la Geneva prevede prelungirea cu doi ani a mandatului unei investigații internaționale instituite în 2022, în urma valului anterior de proteste. Totodată, documentul ar urma să declanșeze o anchetă urgentă privind încălcările și crimele asociate ultimelor manifestații, izbucnite pe 28 decembrie, „în vederea unor eventuale proceduri judiciare viitoare”.

Rămâne neclar modul în care vor fi acoperite costurile acestor investigații, în condițiile în care ONU se confruntă cu o criză de finanțare care a dus deja la blocarea altor anchete internaționale.

Apărătorii drepturilor omului speră că reuniunea de urgență va contribui la creșterea presiunii internaționale asupra guvernului iranian.

„Această sesiune transmite un mesaj puternic autorităților iraniene, și anume că comunitatea internațională le monitorizează îndeaproape acțiunile și nu va tolera suprimarea vocilor disidente”, a declarat Azadeh Pourzand, purtătoare de cuvânt a Impact Iran, o coaliție formată din 19 organizații neguvernamentale care militează pentru respectarea drepturilor omului în Iran.