International

Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran

Comentează știrea
Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din IranConsiliul ONU. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului va organiza vineri o sesiune specială de urgență pentru a analiza „violența alarmantă” exercitată de autoritățile iraniene împotriva protestatarilor, în contextul în care mai multe state solicită ca anchetatorii Națiunilor Unite să documenteze presupusele abuzuri în vederea unor posibile procese viitoare, informează Reuters.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, reuniune de urgență pentru a analiza protestele din Iran

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de persoane, inclusiv simpli trecători, ar fi fost ucise în timpul recentelor tulburări, considerate cea mai serioasă provocare la adresa regimului clerical de la protestele din 2022.

Potrivit unei scrisori inițiate de Islanda, cel puțin 50 de state au sprijinit convocarea unei sesiuni speciale a Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, pentru a aborda rapoarte credibile privind folosirea violenței, reprimarea manifestanților și încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului pe întreg teritoriul Iranului.

„Amploarea crimelor este fără precedent”, a declarat Payam Akhavan, fost procuror ONU de origine iraniano-canadiană, pentru Reuters, înaintea sesiunii, în cadrul căreia urmează să ia cuvântul.

De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat
ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat

„Încercăm să pregătim terenul pentru o justiție de tranziție în Iran, pentru un moment de tip Nürnberg al țării, dacă acest lucru va deveni posibil”, a mai spus el, făcând referire la procesele penale internaționale intentate liderilor naziști după cel de-al Doilea Război Mondial. Misiunea diplomatică a Iranului nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Autoritățile de la Teheran au pus violențele și decesele pe seama „teroriștilor și huliganilor”, despre care afirmă că ar fi susținuți de opozanți aflați în exil și de adversari externi, respectiv Statele Unite și Israel.

Proteste Iran

Proteste Iran. Sursă foto: X.com

Posibilă extindere a anchetei ONU

Propunerea analizată de organismul ONU de la Geneva prevede prelungirea cu doi ani a mandatului unei investigații internaționale instituite în 2022, în urma valului anterior de proteste. Totodată, documentul ar urma să declanșeze o anchetă urgentă privind încălcările și crimele asociate ultimelor manifestații, izbucnite pe 28 decembrie, „în vederea unor eventuale proceduri judiciare viitoare”.

Rămâne neclar modul în care vor fi acoperite costurile acestor investigații, în condițiile în care ONU se confruntă cu o criză de finanțare care a dus deja la blocarea altor anchete internaționale.

Presiuni internaționale asupra Teheranului

Apărătorii drepturilor omului speră că reuniunea de urgență va contribui la creșterea presiunii internaționale asupra guvernului iranian.

„Această sesiune transmite un mesaj puternic autorităților iraniene, și anume că comunitatea internațională le monitorizează îndeaproape acțiunile și nu va tolera suprimarea vocilor disidente”, a declarat Azadeh Pourzand, purtătoare de cuvânt a Impact Iran, o coaliție formată din 19 organizații neguvernamentale care militează pentru respectarea drepturilor omului în Iran.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:24 - Nicușor Dan, despre relația transatlantică: Există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea ei
17:17 - Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunț făcut după eșecul de la Zagreb
17:05 - De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
16:59 - Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști pentru scene de exhibiționism lângă o școală
16:53 - ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat
16:44 - Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale