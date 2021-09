Congresul PNL. Cîțu se roagă de USR PLUS să revină la guvernare. Ce replică a primit premierul

La Congresul PNL, care se desfășoară la Romexpo, participă 5.000 de delegații. Cei doi candidați, Florin Cîțu și Ludovic Orban, s-au întrecut în promisiuni. Ambii se văd câștigători și au anunțat că abia așteaptă să se apuce de lucru. Mult mai optimist, Cîțu vrea să înceapă chiar de luni.

„De luni mergem la muncă, vine Ursula von der Leyen, va fi toată ziua ocupată, vom aprobă PNRR, luni va fi o zi plină, importantă pentru România. Pe de o parte am văzut tot felul de critici că nu se va întâmpla. S-a întâmplat înaintea multor alte țări, vom primi banii la final de noiembrie, început de decembrie”, a declarat Florin Cîțu pentru Digi24

Legat de USR PLUS, Cîțu a spus că tot timpul a vrut să negocieze cu ei, dar că are o singură condiție: „Să nu fie în coaliție cu AUR și să nu mai caute voturile PSD… Am discuții mereu”.

Întrebat dacă se așteaptă că USR PLUS să revină la guvernare, Florin Cîțu a răspuns afirmativ: „Se vor întoarce, avem foarte multe de făcut împreună. Sunt convins că după congresul din octombrie să vină înapoi la guvern. Discut până atunci cu ei”.

USR PLUS, răspuns pentru Florin Cîțu

În replica, USR PLUS a transmis că exclude o revenire la guvernare atâta timp cât premier este Florin Cîțu. ”USR PLUS a luat o decizie în unanimitate: nu putem continua guvernarea cu Florin Cîțu premier. Această decizie nu se va schimba, indiferent câte minciuni încearcă să răspândească <<echipa câștigătoare>>. Vrem reforme pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptând orice fel de condiții”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a USR PLUS.