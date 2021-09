Ce se întâmplă cu USR-PLUS după ce Dacian Cioloș l-a învins pe Dan Barna în turul 1 al alegerilor. Mișcări strategice în alianță

Jurnalistul Sebastian Zachmann, de la Prima TV, a vorbit în cadrul unei postări publicate pe contul de Facebook despre victoria pe care a obținut-o Dacian Cioloș în primul tur al alegerilor de la USR-PLUS. Fostul premier al României l-a învins pe Dan Barna cu 46% față de 43,9%. Cel de-al treilea candidat, Irinel Darău a obținut 10,1%. Așa că Cioloș și Barna vor lupta în turul al 2-lea.

„Despre victoria lui Cioloș

1. Adevăratul test pe care trebuie să-l treacă partidul acum este unitatea. N-am nicio îndoială că PNL- AC (Aripa Cîțu) îi va oferi lui Dan Barna funcția de președinte al Camerei Deputaților plus restul ministerelor vacante pentru a continua guvernarea fără PLUS. O divizare a partidului ar îngropa și USR, și PLUS. La fel cum întoarcerea la guvernare cu Florin Cîțu premier ar însemna o capitulare fatală în fața PNL.

„Pragmatic vorbind, interesul lui Cioloș este opoziția”

2. Pragmatic vorbind, interesul lui Dacian Cioloș este opoziția, pentru a ataca anul 2024 din postura de salvator al dreptei. Preferabil pentru Cioloș ar fi ca Florin Cîțu să câștige congresul PNL, Iohannis să nu-l schimbe de la Palatul Victoria și PNL să guverneze minoritar cu sprijinul PSD. Ar fi un cadou pentru USR PLUS, care ar putea critica atât cârdășia PNL-PSD, cât și atitudinea lui Klaus Iohannis. Pe scurt, USR PLUS încă mai poate folosi cartea partidului anti-sistem tradițional. 2024 va fi un an de totul sau nimic pentru USR PLUS.

„Cioloș e nevoit să intre în guvern ca vicepremier, deci s-ar eroda vrând-nevrând”

3. În cazul în care PNL vine cu un nou prim-ministru, Cioloș e nevoit să intre în guvern ca vicepremier, deci s-ar eroda vrând-nevrând până în 2024, însă marele său avantaj este penuria de lideri pe dreapta.

4. Oricum ar fi, Cioloș trebuie să lase Bruxelles-ul și să facă politică în România, la firul ierbii, nu de la distanță.

5. Dan Barna, sfârșit”, a scris jurnalistul Sebastian Zachmann pe rețeaua de socializare.