Congresul PNL. Imagini istorice. Cum a rămas Cîțu fără voce și ce a făcut Orban. Cine i-a oprit loc lui Klaus Iohannis. FOTO

Orban a intervenit: ” Am rugămintea, către toţi susţinătorii mei, domnul Florin Cîţu îşi prezintă moţiunea, să stea liniştiţi şi să îl lase să îşi prezinte moţiunea. Noi suntem pozitivi. Rugămintea mea către toţi susţinătorii mei să îl lăsăm să îşi prezinte moţiunea”

Replica lui Cîţu: ”Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere. Pot să îmi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor. Eu pot să îmi susţin moţiunea. Do your worst. Eu ştiu că nu am fost perfect, am făcut greşeli, dar doar echipa câştigătoare a avut o campanie optimistă şi pozitivă pentru că am avut încredere în voi, toţi colegii liberali. Ştiu că astăzi veţi lua decizia corectă. Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat demult în politică, dar care a muncit mult ca să ajungă aici. Şi pentru asta vă mulţumesc vouă”, a fost replica lui Cîţu.