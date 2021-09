CTP a explicat de ce nu merge la Congresul PNL, deși a fost invitat: ”Un teatru, un spectacol de bâlci”

În opinia jurnalistului, există, totuşi, un mare câștigător al congresului PNL: patronul localului de lângă Romexpo, care „își va face vânzările pe o lună de zile” din mici și pastramă.

CTP: Știm scopul acestor doi domni care se bat, pentru că ar mai lipsi puțin să se bată și la propriu, având în vedere la ce s-a ajuns, dar încă mai au timp în seara asta sau la noapte. M-au întrebat destui cetățeni cine câștigă: Orban sau Cîțu? Am un câștigător, un mare câștigător. Nu știu cum îl cheamă, este patronul localului de lângă Romexpo, pe care îl știm de ani de zile, este tradițional. Localul unde se mănâncă mici și se bea bere când sunt diverse evenimente.

Am văzut zilele astea un reportaj cu el. Omul era iluminat, transfigurat și a comandat o tonă de mici și pastramă, cu ocazia acestui congres cu 5.000 de oameni. Își va face vânzările pe o lună de acum înainte. Iată marele și sigurul câștigător al congresului PNL. Am fost și eu invitat, am primit o invitație de la Secretariatul General al PNL. M-aș fi dus și eu, nu am mai fost de mult timp printr-o menajerie d-asta politică, a mai spus jurnalistul.

Dacă PNL și-a deschis local acolo este în regulă

Întrebat care a fost ultimul congres de partid la care a participat, CTP a răspuns: Am fost la cel din 2005, cu Iliescu și cu Geoană, când Marian Vanghelie îl alerga pe Ponta pe hol să îl bată. Dar am mai fost la unul, bătălia era între Blaga și Udrea, ultimul congres al PDL. De atunci nu am mai fost, deci ar fi fost interesant să merg la congresul PNL. Dar dacă mă duceam, la ce mă duceam? La o adunare de 5.000 de persoane, într-un spațiu închis. Cum se poate justifica din punct de vedere legal acest congres de către organizatori, adică PNL.

Prin urmare, PNL a deschis un restaurant, pentru că în lege scrie că în restaurant ai voie cu 50% din capacitate. <<Aici este peste 10.000, noi suntem 5.000, deci suntem în regulă>>. Da, corect, dar asta este valabil la restaurante. Dacă PNL și-a deschis local acolo este în regulă.

CTP continuă: E o bătaie de joc, pe față, la adresa cetățenilor. Ce o să spună oamenii care au limitare la nunți și alte evenimente, când la congres se adună 5.000? Este lesne de înțeles și nu se poate spune în studio cam ce o să zică despre ce fac cei de la PNL. Ducându-mă acolo ar însemna să legitimez ceea ce fac. Eu aș fi vrut să îi văd, să îi miros un pic, dar nu mă voi duce, tocmai din acest considerent.

CTP: Congresul PNL, un teatru, un spectacol de bâlci

În opinia jurnalistului, acest congres trebuia să se desfășoare chiar dacă ar pieri țara, cam asta a fost lozinca acestui congres PNL. Problema e că țara chiar începe să piară.

Puteați să îmi spuneți că e vorba de teatru, că și acolo s-ar încadra cu 50%, că asta e justificarea. E un teatru, un spectacol prost, un spectacol de bâlci. Problema e cât ne costă biletele, cât ne costă pe noi, cei care ne uităm, și chiar și pe cei care nu se uită. Cu toții vom plăti biletul, îl plătim deja, iar biletul e până la cer.

Din punct de vedere uman, îi detest pe toți trei

Există 3 persoane implicate în povestea de mâine: Klaus Iohannis, Cîțu și Orban. Din punct de vedere uman, eu nu aș vrea vreodată să întâlnesc unul dintre acești oameni. Nu vreau să stau de vorbă cu ei, nu vreau să am de-a face cu ei. Din punct de vedere uman, îi detest pe toți trei.

Însă, în 30 de ani, am tot fost nevoit. Niciodată nu am avut o alegere clară în care să spun <<Da, omul ăsta este cinstit, inteligent, bine intenționat, vrea să facă bine României>> și să votez cu inima împăcată. Întotdeauna am avut de ales dintre două persoane mai mult sau mai puțin detestabile, pentru mine, din punct de vedere uman.