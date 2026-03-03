International

Confruntările dintre Afganistan și Pakistan, 42 de civili uciși. Luptele de la graniță au intrat în a șasea zi și au generat mii de strămutări

Confruntările dintre Afganistan și Pakistan, 42 de civili uciși. Luptele de la graniță au intrat în a șasea zi și au generat mii de strămutări
Cel puțin 42 de civili au fost uciși și alți 104 au fost răniți în Afganistan, în urma confruntărilor armate cu Pakistanul, desfășurate în perioada 26 februarie – 2 martie, potrivit unei informări publicate marți de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), potrivit Reuters.

Conflictul militar dintre cele două state vecine a intrat în a șasea zi, pe fondul unor tensiuni în creștere la graniță.

Potrivit misiunii ONU, bilanțul victimelor este unul preliminar și include atât persoane afectate de schimburile de focuri transfrontaliere, cât și de bombardamente aeriene.

Bilanț provizoriu al victimelor civile din Afganistan

Reprezentanții UNAMA au transmis că „victimele civile includ pe cele cauzate de focuri indirecte în confruntările transfrontaliere... precum și pe cele provocate de lovituri aeriene”, precizând că cifrele comunicate sunt „preliminare”.

Escaladarea violențelor este considerată cea mai gravă din ultimii ani între cele două țări. Confruntările au fost declanșate săptămâna trecută, după ce autoritățile talibane din Afganistan au declarat că au efectuat lovituri de represalii asupra unor instalații pakistaneze, ca răspuns la acțiunile Islamabadului împotriva unor militanți aflați pe teritoriul afgan.

Autoritățile de la Kabul acuză forțele pakistaneze că au vizat civili afgani, acuzație respinsă de Islamabad.

Operațiuni militare și acuzații reciproce

Tensiunile au rămas ridicate marți, după ce Afganistanul a anunțat capturarea unui nou post pakistanez în regiunea Kandahar, iar luptele erau „încă în desfășurare”, potrivit declarațiilor oficiale.

Surse din domeniul securității pakistaneze au afirmat că forțele lor au distrus o bază militară în provincia Nangarhar din Afganistan, în cadrul unei operațiuni aeriene descrise drept reușită.

În ultimele zile, Pakistanul ar fi lansat rachete aer-sol asupra unor obiective militare talibane și ar fi vizat direct pentru prima dată administrația talibană, pe fondul acuzațiilor că aceasta ar adăposti militanți responsabili de atacuri pe teritoriul pakistanez.

Harta Pakistan-Afghanistan

Harta Pakistan-Afghanistan. sursa: Peter Hermes Furian/Dreamstime.com

Ambele părți susțin că au provocat pierderi semnificative adversarului și că au distrus instalații militare. Informațiile privind numărul exact al victimelor militare nu au putut fi verificate independent.

Președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, a declarat luni, în cadrul unei sesiuni comune a parlamentului, că Islamabadul nu va permite utilizarea teritoriului din vecinătate pentru atacuri împotriva sa. „Pământul Pakistanului este sacru. Nu vom permite niciunei entități — interne sau externe — să folosească teritoriul vecin pentru a ne destabiliza pacea”, a afirmat acesta.

Apelul ONU la încetarea ostilităților dintre Afganistan și Pakistan

UNAMA a solicitat încetarea imediată a confruntărilor și a avertizat că violențele au agravat situația populației afgane, deja afectată de cutremurele succesive din august și septembrie, soldate cu peste 1.400 de morți.

Potrivit agenției ONU, aproximativ 16.400 de gospodării au fost strămutate din cauza conflictului. De asemenea, „restricțiile de circulație în zona de frontieră din cauza conflictului activ au redus capacitatea agențiilor umanitare și a partenerilor de a livra asistență vitală și alte forme de ajutor în zonele cele mai afectate”.

Situația de securitate rămâne volatilă, iar comunitatea internațională urmărește evoluțiile din regiune în contextul riscului de extindere a confruntărilor.

Proiecte speciale