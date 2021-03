Condamnată pentru șantaj! Georgia Ciuraru avea foarte mulți abonați pe site-ul de videochat unde presta la cererea clienților, diverse mișcări specifice acestei industrii. Frumoasă și senzuală, Georgiana a stârnit și gelozii din partea clienților. Unul dintre aceștia, un cetățean francez, care a reclamat-o pe tânăra din Iași de șantaj.

Polițiștii din Iași au adunat probe că între frumoasă Georgiana și cetățeanul din Franța a fost o relație apropiată. Apoi, din motive necunoscute Georgiana s-a apucat să îl șantajeze pe străin cu diverse fotografii compromițătoare.

În cele din urmă, dosarul penal a ajuns în instanță, mai exact la Judecătoria Iași. Acolo, judecătorul de caz a stabilit că probele sunt evidente și a decis să o condamne pe Georgiana la un an și șase luni de închisoare. În plus, tânăra nu mai are voie să presteze servicii de videochat pentru doi an de acum înainte.

Imagini compromițătoare. Condamnată pentru șantaj!

În cursul lunii mai 2020, francezul a depus o reclamație la Poliția Iași, pentru că era șantajat de către Georgiana. Francezul a susținut că în timp ce uita la prestația tinerei din Iași s-a ”încins” și el foarte tare, fără să știe că este la rândul lui filmat.

Procurorii susțin că Georgiana s-a apucat să îl șantajeze pe francez cu imaginile în ipostaze compromițătoare în care acesta apărea. Timp de câteva luni francezul nu a vrut să cedeze șantajului dar apoi a decis să apele la poliție, după ce a fost amenințat că pozele cu el vor fi trimise familiei.

„Pe data de 26 mai 2020, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Acțiuni Speciale Iași, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătorie, au desfășurat două percheziții domiciliare într-un dosar penal de șantaj.

În perioada iulie 2019 – februarie 2020, o tânără de 26 de ani, din municipiul Iași, prin intermediul rețelelor de socializare și telefonic, ar fi amenințat un bărbat cu divulgarea unor fotografii și înregistrări intime ale acestuia către membrii familiei lui și către alte persoane apropiate, solicitându-i în mai multe rânduri, în mod injust, diferite sume de bani și primind de la acesta 425 de euro”, se arată într-un comunicat al Poliției Iași.