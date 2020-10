Sigur ai auzit sau ai vazut ofertele diverselor studiouri de videochat care iti arata doar partea frumoasa a jobului de model. Majoritatea rezultatelor sunt reale, dar oare oricine poate ajunge la acele sume, imediat?

Raspunsul este mai simplu decat te-ai astepta si implica deopotriva factori externi si interni. Pentru a intelege mai bine de ce anumite modele obtin incasari mai mari decat media fetelor care lucreaza in acest domeniu, vom face o comparatie cu cateva meserii foarte cunoscute, pe care sigur le cunosti.

Toata lumea stie ca se castiga bine din medicina, de exemplu, dar inceputurile sunt destul de umile in acest domeniu. Totusi, daca inveti (6 ani de zile facultatea si intre 3 si 6 ani rezidentiatul, in functie de specializare), daca te mobilizezi la examenele foarte grele care sunt decisive pentru perioade mai lungi de timp (admitere, rezidentiat), daca faci voluntariat, muncesti, te dezvolti constant si te dedici intru totul, rezultatele nu intarzie sa apara si ajungi sa castigi niste sume frumusele in fiecare luna.

La fel se intampla si in videochat: cu cat un model invata mai mult si munceste mai mult, cu atat incasarile cresc pe termen lung. Un alt punct comun este reprezentat de invatatul constant si de investitiile in propria persoana. La fel ca in medicina, ceea ce inveti in anii de studiu nu este si suficient pentru toata viata. In fiecare zi trebuie sa inveti ceva nou, sa te perfectionezi, cel putin daca iti doresti sa te numeri printre cei consacrati in domeniu.

Te intriga faptul ca doctorii au ceva in comun cu modelele online? Asa cum un medic castiga recunostinta oamenilor prin punerea corecta a unui diagnostic, asa modelele online atrag mai multi membrii daca stiu cum sa se adapteze dupa fiecare personalitate, daca stiu cum sa ii atraga si stiu cum sa le descopere nevoile si necesitatile.

Un alt exemplu relevant este avocatura. Un avocat aflat la inceput de drum trebuie sa munceasca foarte mult si sa isi dovedeasca abilitatile pentru a atrage mai multi clienti. In videochat, modelele nu castiga clienti, ci membrii. Cu cat un model online munceste mai mult, adica petrece mai multe ore online si isi face un renume in fata membrilor, cu atat numarul acestora creste. Iar un numar mai mare de membrii fideli inseamna si incasari mai mari.

Dupa cum se poate observa, acelasi lucru se intampla si in videochat: modelele care ajung sa castige niste sume exorbitante nu le castiga peste noapte. Acestea muncesc din greu pentru a-si atinge obiectivele, iar jobul in videochat nu este atat de simplu pe cat se crede. Modelele de videochat sunt persoane care au bune abilitati de comunicare, o engleza excelenta, sunt buni ascultatori, stiu cum sa se muleze dupa interlocutor, stiu cum sa isi externalizeze emotiile pentru a intra in rolul de femeie fatala si, mai ales, sunt motivate si ambitioase.

In plus, un model care castiga intre 20.000 și 50.000 dolari pe luna lucreaza peste 150 de ore in 2 saptamani, mananca sanatos pentru a avea energie, face sport pentru a avea un corp armonios si se distreaza cat mai putin pentru a avea energie cat timp este la job. A-ti indeplini visul nu este usor. Orice vis realizabil necesita multa munca si orice aspiratie importanta in viata necesita sacrificii, iar modelele de videochat sunt dispuse sa faca aceste lucruri.

In acest domeniu regasim modele care lupta zi de zi pentru sumele exorbitante pe care le vezi in reclame si care fac din videochat o cariera, insa sunt si modele care doar testeaza temporar acest domeniu. Un model care nu este dedicat, motivat, care crede ca aceasta meserie este pentru oricine si ca banii se fac pocnind din degete nu o sa atinga niciodata nivelul unui model profesionist. Ca in orice alt domeniu, daca nu tratezi meseria cu respect si seriozitate, la primul impediment vei renunta si vei ramane mereu cu ideea ca “nu merge”, ca „nu este real succesul care se vehiculeaza”.

Un model motivat, care chiar isi doreste sa faca bani din aceasta meserie va reusi, mai ales ca echipa din cadrul studioului de videochat Best Studios te pregateste pe toate planurile: atat psihic, cat si emotional si fizic. La Best Studios ai parte in fiecare zi de suportul trainerilor, care te ajuta sa ramai in permanenta motivata si sa tintesti cat mai sus.

Daca vrei sa faci cu adevarat bani din videochat , nu este suficient sa vrei doar sa incerci, trebuie sa te dedici jobului si sa dai totul! Trebuie sa fii mereu prezenta sa poti sa te detasezi de problemele personale, sa iti intri in rol si sa afisezi o imagine perfecta. De asemenea, trebui sa fii pregatita sa te transformi si sa evoluezi, iar acest lucru se face exersand – mai concret, se face petrecand mult timp online alaturi de membrii tai fideli.

Tu ce vrei sa alegi? Sa muncesti din greu, sa ramai concentrata si dedicata pe un anumit obiectiv si in 1-2 ani sa te asiguri pentru toata viata? Sau vrei un job cotidian in care sa lucrezi foarte multi ani si tot sa nu reusesti sa iti indeplinesti dorintele?

La Best Studios nu este usor, este mult de munca, dar cand vei avea apartamentul si masina mult visata dupa doar 1 – 2 ani de activitate, nu ti se va mai parea un efort.

Asta inseamna sa muncesti pentru tine si sa traiesti dupa regulile tale!