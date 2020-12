Printre cei condamnați de judecătorii de la Înalta Curte se numără și avocatul Robert Roșu, care l-a reprezentat pe prințul Paul Al României. Avocatul Roșu a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu executare, și asta după ce la fond, la Curtea de Apel Brașov, a fost achitat, în dosarul „Ferma Băneasa”.

După condamnare, Consiliul Baroului București a emis un comunicat de presă prin care anunță că ”a luat act, cu profundă îngrijorare pentru exercitarea liberă a profesiei de avocat, despre condamnarea la pedeapsa închisorii, cu executare, a unui avocat din Baroul Bucuresti, achitat în primă instanță de acuzațiile aduse de procurori”.

Baroul București mai susține că este inadmisibil ca un avocat să fie condamnat la închisoare, pentru că și-a făcut treaba pentru care a fost angajat de către clientul său.

„Acuzațiile aduse avocatului au constat în faptul că a fost complice la abuz în serviciu și implicat într-un grup infracțional organizat, contribuția la ambele infracțiuni constând în exercitarea atributiilor specifice profesiei de avocat, prin notificări, redactarea de înscrisuri și asistarea clientului în fața unei instituții publice.

Aceste fapte nu au fost apreciate de către prima instanță ca fapte penale, ci doar ca exercițiu normal al profesiei de avocat. Respectând independența justiției și reafirmand ca toti cetatenii sunt egali in fata legii, Consiliul Baroului Bucuresti își menține poziția exprimată și în trecut cu privire la aceast aspect (Comunicatul din 2015 click aici) ca exercitarea profesiei de avocat, în limitele legii, nu este si nu poate fi calificată ca încălcare a dispozițiilor legale. Consiliul Baroului Bucuresti va decide, în cursul zilelor următoare, măsurile care se impun pentru respectarea principiilor de exercitare a profesiei de avocat, cu respectarea legii, în condiții de siguranță profesionala si personala a avocaților”, se arată în comunicatul Baroului București.

Tudor Giurgiu a reacționat și el

Celebrul regizor român, Tudor Giurgiu, organizatorul Festivalului de Film Transilvania (TIFF), a reacționat la rândul lui împotriva condamnării avocatului Robert Roșu, pe care o consiseră scandaloasă. Mai direct, Tudor Giurgiu a mai scris că România nu mai este stat de drept, după ce un avocat a fost condamnat la închisoare doar pentru că și-a făcut treaba pentru care a fost angajat.

„Ieri, un prieten a fost condamnat la 5 ani de închisoare. E avocat și l-a reprezentat pe Pr. Paul în infama tranzacție de terenuri care a ținut prima pagină a ziarelor și TV-urilor. E prima dată când se întâmplă, după știința mea, ca un avocat să fie condamnat cu executare pentru faptul că a reprezentat un client care, da, o fi un escroc notoriu, dar reprezentarea avocațială, pledoariile nu presupun complicitate. Îl știu pe Robert de vreo 15 ani, știu ce valori are, știu cum și-a crescut fetele și sunt bulversat de această decizie a Justiției conform căreia el ar fi trebuit să știe că clientul său nu are dreptate și că deține un bun obținut în baza unei hotărâri judecătorești greșite, emise cu vreo 10 ani în urmă. Doar că avocatul nu e procuror, nu asta face. Robert a primit acest dosar la 29 de ani, într-o firmă mare unde apăreau constant spețe importante (pro și contra Statului) și a făcut ce face orice alt avocat aflat într-o relatie contractuală cu un client. Nu a luat valize cu bani sau terenuri. Și-a făcut meseria cum a știut mai bine, dar, hey, pare-se că trăim vremuri în care nu mai contează rațiunea și argumentele de bun simț”, a scris Tudor Giurgiu.

”Cred cu tărie că totul e pierdut”

Regizorul a mai spus că politicul se amestecă și acum în treburile justiției, iar acest lucru este evident cu această condamnare, care s-a vrut a fi un exemplu de genul ”noi suntem tot aici, nu am plecat niciodată”.

„A fost condamnat cu executare deși înainte fusese achitat pe fond. În concluzie, dacă e vorba de un client care a produs un prejudiciu, e limpede că avocatul pledant nu poate fi decât complicele acestuia. Când am făcut „De ce eu?” am sperat că justiția își va face treaba departe de ingerințele politicului și că vom putea trăi într-o țară unde se va face dreptate. După ziua de ieri, cred cu tărie că e totul pierdut. Dacă avocații ajung să fie bagați în închisoare pentru că „sunt șmecheri, dom’le și încearcă să îi ajute pe X sau Y să scape”, am încheiat orice discuție. O viață de om e distrusă de alți oameni, judecători, împărțitori de dreptate. O fi un film și ăsta… #alăturideRobert”, a mai scris Tudor Giurgiu.