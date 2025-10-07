Concursul de Rezidențiat va avea loc pe 16 noiembrie. Metodologia, publicată în Monitorul Oficial

Ministerul Sănătății va organiza pe 16 noiembrie concursul de admitere în Rezidențiat pe locuri și posturi, pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, cu tematică și bibliografie unice, în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Metodologia de desfășurare a concursului de Rezidențiat a fost publicată marți în Monitorul Oficial.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, Ministerul Sănătății va semna contracte cu universitățile de medicină și farmacie din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în care vor fi stabilite obligațiile și responsabilitățile părților, precum și sumele destinate cheltuielilor de organizare, acoperite din taxa de înscriere.

Concursul va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identic în toate centrele universitare și cu o durată de patru ore.

Candidații pot alege un loc sau un post doar dacă obțin cel puțin 60% din punctajul maxim stabilit la nivel național pentru cele 200 de întrebări din fiecare domeniu, iar repartizarea se face în ordinea punctajului obținut, în limita locurilor disponibile, pe baza unei singure clasificări naționale pentru fiecare specialitate.

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri vor semna un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară unde au fost repartizați.

Întrebările de la examen diferă în funcție de domeniu, iar caietele sunt realizate de trei grupuri de specialiști, câte unul pentru fiecare secțiune, alcătuite din reprezentanți ai tuturor centrelor universitare. Acestea sunt elaborate într-un spațiu izolat, iar specialiștii pot părăsi locația doar cu cel puțin o oră înainte de finalul probei scrise, adică nu mai devreme de ora 13:15, pe 16 noiembrie.

Coordonatorul fiecărui grup de specialiști este responsabil de formularea corectă a întrebărilor, de stabilirea răspunsurilor exacte, de menținerea confidențialității acestora și de soluționarea contestațiilor.

Persoanele aflate în spațiile securizate, fie că fac parte din echipa care redactează întrebările, fie din grupul tehnic care multiplică testele, trebuie să predea înainte de începerea activității toate dispozitivele electronice personale și să semneze o declarație de confidențialitate la Comisia centrală de rezidențiat.

La concursul de admitere în Rezidențiat pot participa:

Absolvenții care dețin o diplomă de licență sau de master în medicină, medicină dentară ori farmacie, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată din România sau echivalată potrivit legii;

Rezidenții aflați deja în pregătire, cu respectarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, și modificările ulterioare;

Specialiștii care doresc să urmeze o a doua specialitate, conform reglementărilor legale; în cazul celor care au făcut rezidențiat pe post, acest lucru este posibil după îndeplinirea condițiilor prevăzute în actul adițional la contractul de muncă;

Candidații care îndeplinesc cerințele privind cetățenia și nu au atins vârsta standard de pensionare, stabilită prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În ziua examenului, de la ora 8:30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare, aceștia trebuie să se legitimeze în fața șefului de sală cu un act de identitate valabil – buletin, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere. Persoanele care nu prezintă un document valabil nu vor fi admise în sala de concurs.

De la ora 9:00, candidații primesc grilele pentru răspuns și o cariocă neagră, folosită atât pentru completarea răspunsurilor corecte, cât și a datelor de identitate. Cei care nu sunt prezenți în sală la ora 10:00, când se deschid sacii cu caietele de întrebări, nu mai pot intra la examen.

Pe durata concursului, candidații nu au voie să folosească materiale scrise, să discute între ei, să copieze sau să dețină aparate electronice de comunicare. Toate materialele și dispozitivele, inclusiv telefoanele mobile și ceasurile, sunt depozitate într-un loc separat, inaccesibil până la finalul probei și trebuie să rămână închise. Candidații trebuie să își prindă părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei care poartă proteze auditive sunt rugați să le scoată pe durata celor patru ore de examen pentru a elimina orice suspiciune de transmitere a informațiilor.

Candidatele care, din motive medicale sau culturale, poartă capul acoperit vor fi însoțite de o supraveghetoare la grupul sanitar pentru a se verifica absența aparaturii de comunicare. Dacă apar suspiciuni justificate, șeful de sală poate dispune un control suplimentar.

La finalul examenului, candidații predau grilele de răspuns, sub semnătură, șefului de sală. Corectarea se face electronic, prin scanare, în prezența candidatului și a încă două persoane din aceeași sală, menționate în procesul-verbal și pe grilele respective.

Grila corectă va fi publicată în ziua concursului, de la ora 16:00, pe site-ul oficial al Rezidențiatului și pe site-urile universităților de medicină și farmacie organizatoare.

Candidații pot depune contestații privind răspunsurile corecte până pe 17 noiembrie, la ora 16:00. Acestea se trimit exclusiv prin e-mail la adresa comisiei locale de concurs, indicată pe site-ul universității unde a fost susținut examenul. Nu sunt acceptate contestații legate de corectarea manuală a grilelor.

Repartizarea locurilor și posturilor în specialitate, precum și alegerea centrelor de pregătire, se va face prin teleconferință, în funcție de punctaj și de clasamentele anunțate. Procesul se va desfășura pe parcursul a trei zile consecutive, stabilite de Ministerul Sănătății împreună cu universitățile medicale acreditate, între orele 9:00 și 21:00.

Candidații se pot prezenta în oricare dintre centrele universitare din Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara.

Dacă repartiția nu se încheie în prima zi, aceasta va continua în următoarele zile, în același interval orar, până la ocuparea tuturor locurilor disponibile.