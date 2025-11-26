Complexele rezidențiale americane pentru palestinieni. Prima reacție a diplomaților

Oficialii americani au prezentat un plan pentru ridicarea rapidă a unor complexuri rezidențiale în partea estică a Gazei, aflată sub control israelian, pentru a oferi adăpost imediat zecilor de mii de palestinieni strămutați după doi ani de conflict.

Inițiativa, denumită „Comunități Alternative Sigure”, include construirea de locuințe semi-permanente, școli și clinici, ridicând totodată întrebări privind posibila consolidare a unei divizări teritoriale pe termen lung.

Fiecare complex ar urma să găzduiască între 20.000 și 25.000 de persoane și să fie construit pe terenuri evacuate în timpul conflictului, aflate în prezent sub control israelian.

Oficialii americani speră ca relocarea să fie voluntară, oamenii fiind atrași de condiții de securitate mai bune și acces la servicii esențiale.

Consilierul superior Aryeh Lightstone a declarat: „să aducem oamenii în locuințe sigure cât mai repede posibil”.

Primul amplasament vizat este orașul Rafah, însă curățarea zonei ar putea dura luni din cauza tunelurilor, munițiilor neexplodate și a dărâmăturilor rămase după conflict.

Diplomații internaționali au ridicat semne de întrebare cu privire la natura acestor complexuri. Deși ele oferă o soluție temporară, există îngrijorări că acestea ar putea funcționa mai degrabă ca tabere restricționate decât ca comunități deschise.

Unii oficiali israelieni au sugerat că palestinienilor li s-ar putea permite să intre, dar nu să iasă, până la dezarmarea Hamas.

Diplomați europeni au atras atenția că acest aranjament ar putea crea zone de internare și ar putea întări divizarea prevăzută anterior în planul de pace al administrației Trump, care diferențiază între zonele „verzi” – controlate de Israel – și zonele „roșii” – controlate de Hamas.

Mai multe aspecte rămân neclare, inclusiv sursele de finanțare ale proiectului, criteriile de verificare a rezidenților stabilite de Israel și disponibilitatea palestinienilor de a se muta departe de locuințele lor distruse.

Criticii susțin că reconstrucția ar trebui să fie extinsă la întreaga Gaza, nu doar la zonele aflate sub control israelian.

În ciuda provocărilor logistice și politice, echipa responsabilă de proiect continuă demersurile și estimează că primul complex ar putea fi deschis în câteva luni.

Autoritățile americane subliniază că scopul principal este de a oferi un adăpost rapid pentru persoanele afectate de conflict, în timp ce discuțiile internaționale privind detaliile implementării continuă.