Social Compensații pentru facturile la energia termică și electrică. Schimbări în următorul sezon rece







Domeniul muncii și protecției sociale este unul din capitolele de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest context, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a explicat că Republica Moldova se află în faza de evaluare a cadrului legal și instituțional din domeniul muncii, iar reformarea instituțiilor cheie care reglementează piața muncii demonstrează deja primele rezultate. Alexei Buzu a vorbit și despre condițiile în care vor fi acordate compensații pentru facturile la energie termică și electrică.

”Noi suntem în procesul pe care îl numim screening, în sensul în care încercăm să analizăm cadrul legal și instituțional din Republica Moldova, în ce măsură se aliniază la practicile și standardele Uniunii Europene. În baza acestui proces, vor fi deliniate liniile de negociere. Însă este foarte important să înțelegem cu toții că transpunerea legislației europene este doar o mică parte a efortului de integrare europeană. Pentru că această integrare înseamnă, cum spunea prim-ministrul, să construim Europa aici, la noi acasă.

Asta înseamnă că trebuie să creăm locuri de muncă decente, bine plătite, să asigurăm șanse și oportunități pentru toți cei care își caută un loc de muncă, să le oferim posibilități de formare profesională, de îmbunătățire a capacităților profesionale, să oferim servicii sociale, accesibile și calitative. Și asta înseamnă că trebuie să avem instituții puternice, eficiente și integre”, a declarat Alexei Buzu, într-un interviu pentru Moldova 1, realizat de jurnalista Lucia Vieru.

Mai multe angajări în sistemul de protecție a copilului

Despre deficitul de asistenți ociali, Buzu a spus că că se fac eforturi pentru a face mai multe angajări. ”Această reformă este în plin proces de implementare pentru că este o reformă complexă. Noi înțelegem că există o problemă legată de colegii noștri din prima linie. Aceștia în ultimii patru ani au fost puși în situația să facă față mai multor crize, de cele mai multe ori pe cont propriu. Această reformă are drept scop fortificarea acestui sistem. Noi vom face investiții în formarea profesională, în digitalizarea sistemului. Și eu sunt convins că în timp noi vom putea să ne asigurăm că exodul colegilor mei din prima linie se va diminua.

Noi am avut mai multe intervenții, inclusiv împreună cu partenerii noștri, am reușit să facem plăți unice, să asigurăm pe anumite perioade creșteri salariale pentru colegii noștri. În acest an, au crescut salariile, iarăși, nu pe potriva așteptărilor noastre sau pe potriva muncii pe care o prestează. Vom fortifica în continuare sistemul. Vom angaja mai mulți specialiști în protecția copilului, vom identifica resurse să angajăm mai mulți asistenți parentali profesioniști pentru ca să avem acel sprijin minim necesar pentru copiii care sunt în dificultate, în situații de criză”, a detaliat ministrul Muncii.

Compensații pentru facturile la căldură și energie

Întrebat dacă se vor da compensații pentru facturile la căldură și energie și pentru anul viitor, Alexei Buzu a răspuns: ”Ceea ce am spus eu este că dacă prețurile în continuare vor fi ridicate, Guvernul va identifica soluții pentru a susține cetățenii. Eu sper foarte mult că vom putea să vedem o dinamică pozitivă în acest sens, în cazul în care prețul la sursa de energie va scădea. Dar dacă vom avea un sistem de compensații, acesta va fi bazat doar pe plata monetară pentru că va oferi mai multă flexibilitate cetățenilor. Practica altor țări pe care am analizat-o arată că această modalitate este mai simplă pentru cetățeni și oferă mai multă flexibilitate pe care vrem să o oferim cetățenilor noștri”.

Munca la negru și măsurile luate

În 2023, au fost demarate reforme ample la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și la Inspectoratul Muncii pentru depistarea muncii la negru. Ministrul Muncii a explicat că rezultatele au început să se vadă: ”Eu cred că suntem la etapa reformei, când apar primele rezultate. Vedem atât la Inspectoratul de Stat al Muncii că noi putem să identificăm mai multe persoane care sunt fără contract de muncă și să le ajutăm, să le încurajăm să se formalizeze. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a susținut plasarea în câmpul muncii a mai multor persoane.

Deci, noi vedem că eforturile noastre dau rezultate. Acum preocuparea pentru anul 2024 este să creștem turațiile, să creștem viteza și să ne asigurăm că aceste schimbări sunt de calitate, pentru că într-adevăr în cadrul acestor două instituții avem echipe puternice, avem proceduri clare. Avem proceduri prin care putem să ajutăm cetățenii și salariații din Republica Moldova. Pe de altă parte, să ne asigurăm că nu birocratizăm, nu suntem un factor care descurajează creșterea economică sau investițiile în Republica Moldova.