Social Ultima lună în care se dau compensații pentru facturile la energia termică și electrică







Compensațiile pentru facturile la energie termică și electrică se mai dau doar în această lună. Concret, cetățenii din Republica Moldova vor primi compensațiile pentru luna martie.

”Din aprilie, cetățenii nu vor mai primi compensații în facturi pentru următoarea lună”, a declarat, pentru Radio Moldova, Corina Ajder, secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Corina Ajder a precizat că, în această lună, oamenii vor primi compensații pentru energia termică și electrică pe care au consumat-o în luna martie.

Compensații pentru sezonul 2024-2025

Secretarul de stat în Ministerul Muncii a mai precizat că, în acest sezon de încălzire, gradele de vulnerabilitate au fost stabilite cu o precizie mai mare, comparativ cu perioada anterioară. Totodată, în prezent au loc discuții la Ministerul Muncii despre cum va fi stabilit sistemul de compensații pentru anii 2024-2025.

„În acest an noi am avut mai multe surse de date, am încercat să obținem informații mai detaliate, fiecare gospodărie. Am avut date privind veniturile persoane, de exemplu de la FISC, am avut și date de la birourile de credit. Deci s-au luat în calcul mai multe seturi de date și bineînțeles am făcut tot posibilul ca să stabilim cu mai mare exactitate care este necesitatea fiecărei gospodării în funcție de datele pe care le-am primit de la celelalte instituții ale statului”, a explicat secretarul de stat Corina Ajder.

Se oprește căldura în Chișinău

Totodată, Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că, începând de luni, 1 aprilie, se declară închis sezonul termic 2023-2024, pentru toți consumatorii. O dispoziție în acest sens a fost semnată de viceprimarul Irina Gutnic.

Potrivit dispoziției, preturile de sector, Direcția generală locativ-comunală și amenajare, gestionarii fondului locativ, cu orice formă de proprietate, agenții economici și alți consumatori de energie termică, vor asigura, la solicitare, deconectarea obiectivelor de la sistemul de termoficare, începând din 1 aprilie curent.