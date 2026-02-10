Companiile din domeniul tehnologic adoptă săptămâna de lucru de 72 de ore. Revoluția AI duce la eforturi surpaomenești

Companiile de tehnologie caută angajați care să lucreze într-un ritm ireal pentru un om normal. Zona de AI creează o concurență teribilă, iar munca se face la „foc automat”, conform BBC.

Fiecare anunț de angajare conține un avertisment: „Vă rugăm să nu vă alăturați, dacă nu sunteți entuziasmat să lucrați 70 de ore/săptămână alături de unii dintre cei mai ambițioși oameni din New York.”

Site-ul aparține Rilla, o companie de tehnologie cu sediul în New York, care vinde sisteme bazate pe inteligență artificială, ce le permit angajatorilor să monitorizeze reprezentanții de vânzări atunci când sunt în oraș și interacționează cu clienții.

Compania a devenit emblematicăpentru a muncii în ritm rapid, cunoscută sub numele de 996, denumită uneori și cultura hustle sau grindcore.

În termeni simpli, intervalul pentru angajați este de 9:00 - 21:00, șase zile pe săptămână (de aici „996”). Pentru cei mai mulți, ritmul ar fi obositor. Dar, conform lui Will Gao, cel care se ocupă de parte de producție la Rilla, cei 120 de angajați ai săi pur și simplu nu văd lucrurile așa.

„Căutăm oameni care să fie ca sportivii olimpici, cu caracteristici de obsesie, ambiție infinită. Sunt oameni care vor să facă lucruri incredibile și să se distreze mult în timp ce fac asta”, spune Gao.

El insistă că, deși programul pare infernal, nu există o structură rigidă a muncii. Există flexibilitate, în cazul în care un angajat are o idee la care lucrează până la 2-3 noaptea, iar a doua zi vrea să întârzie ca să ia prânzul.

Acest tip de abordare a devenit extrem de popular în sectorul tehnologiei în ultimii ani și din motive întemeiate. Dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) s-a produs într-un ritm vertiginos, iar companiile din întreaga lume lucrează în prezent pentru a dezvolta modalități prin care aceasta poate fi exploatată și vândută.

Sume uriașe de bani sunt investite în proiecte AI, multe dintre ele start-up-uri. Dar pentru fiecare fondator de companie, ambițios, există teama că un concurent i-o va lua înainte. Viteza este esențială, iar angajații din sectorul tehnologic sunt sub presiune să muncească mai mult și mai mult, pentru a obține rezultate rapid.

Cultura 996 a ieșit în prim-plan în China în urmă cu un deceniu. A fost îmbrățișată de companiile de tehnologie și de start-up-uri într-un moment în care țara era din ce în ce mai concentrată pe transformarea din atelierul mondial de bunuri ieftine într-un lider în tehnologii avansate.