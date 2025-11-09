Comoara lui Decebal, între mit și realitate. Ce spun legendele despre subteranele Orșovei

Povestea comorii lui Decebal continuă să fascineze românii, la peste 1900 de ani de la moartea regelui dac. Între mit, fantezie și investigații arheologice discrete, se conturează un subiect care atrage căutători de aur, istorici sceptici și localnici convinși că bogățiile ascunse ale Daciei ar putea fi chiar sub picioarele lor.

Una dintre cele mai persistente ipoteze susține că parte din comoara legendară ar fi fost ascunsă în zona Orșovei, în subterane despre care s-au spus multe, dar s-au dovedit puține.

Legenda comorii lui Decebal își are rădăcinile în momentul final al războaielor daco-romane. Potrivit izvoarelor antice, în special relatării lui Dio Cassius, regele dac, aflat învins și încolțit de trupele lui Traian, s-a sinucis în anul 106, într-o peșteră sau într-un loc ascuns din munți.

Înainte de moarte, Decebal ar fi ordonat ca toate bogățiile regatului – aur, argint, bijuterii, arme rare – să fie ascunse într-un loc cunoscut doar de cei mai apropiați oameni ai săi. A urmat o execuție sistematică a acestora, pentru ca secretul să nu fie trădat.

Traian, cuceritorul Daciei, ar fi reușit totuși să recupereze o parte din aurul dacic. Istoricul roman afirmă că visteria Romei a fost umplută cu o cantitate imensă de metal prețios: 5.000.000 de livre de aur și 10.000.000 de livre de argint. Totuși, multe voci susțin că ceea ce a ajuns la Roma nu reprezintă decât o parte din comoară, iar restul ar fi fost ascuns în locuri necunoscute.

Una dintre cele mai persistente teorii contemporane susține că o parte din aurul lui Decebal ar fi fost ascuns în zona Orșovei, oraș situat strategic pe Dunăre, la poalele munților Mehedinți. Argumentul principal ține de rețeaua subterană bogată din zonă – peșteri, galerii și formațiuni carstice – dar și de presupusele drumuri secrete care ar fi legat cetățile dacice din Munții Orăștiei de malul fluviului.

În plus, în perioada anilor ’70–’80, s-au efectuat mai multe lucrări de infrastructură în Orșova, odată cu realizarea barajului de la Porțile de Fier. Cu acea ocazie, vechea așezare a fost parțial strămutată, iar anumite lucrări ar fi scos la iveală urme de tuneluri și structuri subterane care nu au fost niciodată documentate oficial.

Unii localnici povestesc despre apariții misterioase, despre bărbați cu detectoare de metale veniți „din afară” sau despre săpături făcute noaptea, în tăcere. Deși nimeni nu a prezentat dovezi clare, poveștile continuă să circule, de la o generație la alta.

Specialiștii în arheologie și istorie antică sunt, în general, prudenți când vine vorba de astfel de legende. Aceștia susțin că orice referință la aurul lui Decebal trebuie tratată cu prudență. Este o narațiune care are bază în izvoare antice, dar până acum nu avem nicio dovadă că o comoară de proporții a fost efectiv ascunsă și descoperită pe teritoriul actual al României.

Totuși, arheologii nu exclud complet ipoteza ca dacii să fi încercat să ascundă parte din aur în regiuni greu accesibile, cum este zona de la confluența Dunării cu munții. Există documente ale Securității din perioada comunistă care consemnează interesul regimului pentru unele locații din sud-vestul țării, dar care au fost clasificate și niciodată publicate integral.

În ultimele două decenii, România s-a confruntat cu o creștere a fenomenului detectării ilegale, în special în zonele considerate „fierbinți” din punct de vedere arheologic. Printre ele se află și Orșova.

Autoritățile au deschis mai multe dosare penale pentru braconaj arheologic, iar în unele cazuri, au fost recuperate obiecte de tezaur. Cu toate acestea, în zona Orșovei, nu a fost anunțată nicio descoperire majoră legată de aurul lui Decebal.

Reprezentanții Muzeului Regiunii Porților de Fier au declarat în mai multe rânduri că nu există niciun indiciu concret care să confirme ipoteza comorii ascunse în subteranele Orșovei. Cu toate acestea, nu exclud posibilitatea ca în adâncurile munților să se afle încă vestigii nedescoperite.