Peste 500.000 de euro, în bancnote de 500, 100 şi 50 de euro, au fost descoperiţi luni într-o valiză, pe podeaua unui boxe de la subsolul unui imobil parizian, de o femeie care dorea să-şi vândă apartamentul, au anunţat miercuri surse apropiate acestui dosar.

„”Dar sunt între 500.000 şi 600.000 de euro”, în cupiuri de ”500, 100 şi 50 de euro” în cea mai mare parte, a precizat sursa menţionată.

În vara aceasta, o femeie de circa 50 de ani, moştenitoarea unui apartament care aparţinuse mamei sale, a pus în vânzare bunul situat în elegantul arondisment 7, nu departe de Champ-de-Mars şi Tour Eiffel (vestul Parisului), potrivit Le Parisien. Aceasta a contractat o agenţie imobiliară pentru a-l evalua, dar în momentul în care aceştia au dorit să viziteze boxa asociată apartamentului, au constatat că uşa este închisă cu lacătul.

Un afiş a fost postat în luna august în holul imobilului pentru a solicita persoanei care ocupase boxa să o elibereze. Solicitarea a rămas fără răspuns, iar noua proprietară a decis luni să apeleze la un lăcătuş. Evaluatorul a descoperit incredibila comoară anunţând imediat poliţia.

Totuși, proprietara locației unde a fost descoperit tezaurul nu se poate bucura încă de acesta, potrivit procedurilor legale. O anchetă a fost deschisă de Parchetul din Paris şi încredinţată Brigăzii de cercetări şi anchete financiare din cadrul poliţiei judiciare pariziene, specializate în cazuri de spălare de bani şi bani falşi.

Tezaurul camuflat

Un caz asemănător a făcut vâlvă în 2016, când un bărbat care moștenise o casă în Normandia, în vestul Franței, a avut plăcuta surpriză de a descoperi 100 de kilograme de aur, în valoare de 3.5 milioane de euro.

„Bilanțul” a fost impresionant: 5.000 de piese din aur, două bare de 12 kg si 37 de lingouri de 1 kg. Totul era extrem de bine ascuns, sub mobile, sub un morman de rufe în sala de baie. Obiectele din aur au fost însă ascunse și în ambalajul unei sticle de whisky sau într-o cutie de metal plasată sub o piesă de mobilier. Aurul fusese achizitionat legal între anii 1950 și 1960.