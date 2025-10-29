Comisar al ONU, despre atacurile din Fâșia Gaza: Sunt îngrozitoare

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a descris miercuri drept „îngrozitor” faptul că peste 100 de palestinieni au fost uciși în recentele atacuri israeliene din Fâșia Gaza și a îndemnat toate părțile să nu lase pacea „să scape”, potrivit AFP.

„Informaţiile care vorbesc despre mai mult de 100 de palestinieni ucişi de loviturile aeriene israeliene care au ţintit locuinţe, corturi cu persoane strămutate şi şcoli în Fâşia Gaza, după moartea unui soldat israelian, sunt îngrozitoare”, a spus acesta.

Israelul a anunțat că a atacat zeci de ținte ale Hamas, după moartea unui soldat, într-o noapte considerată cea mai sângeroasă din Fâșia Gaza de la instaurarea armistițiului negociat de SUA la începutul lunii octombrie, potrivit AFP.

„Legile războiului sunt foarte clare în ce priveşte importanţa primordială de a proteja civilii şi infrastructurile civile. Este dureros că aceste morţi intervin în timp ce populaţia din Gaza (...) începea să creadă că exista o speranţă ca violenţele să ia sfârşit”, a mai spus acesta.

Înaltul Comisar pentru drepturile omului a spus că ultimii doi ani au adus „suferinţe şi o durere de nedescris, precum şi distrugerea totală a Gazei”.

„Nu trebuie să lăsam să treacă această ocazie de pace şi această cale spre un viitor mai just şi mai sigur”, a mai spus Türk.

Armata israeliană a anunțat, miercuri după-amiază, că a lansat o „lovitură țintită” asupra unui depozit de arme din nordul Fâșiei Gaza, cu scopul de a elimina o amenințare de atac terorist.

„În urmă cu puţin timp, armata a efectuat o lovitură de precizie în regiunea Beit Lahia, în nordul Fâşiei Gaza, vizând o infrastructură teroristă unde erau depozitate arme şi mijloace aeriene destinate să fie utilizate pentru un atac terorist iminent contra soldaţilor şi a statului Israel”, se arată într-un comunicat al armatei.

În cursul zilei, armata israeliană anunțase reluarea încetării focului în vigoare de pe 10 octombrie în enclava palestiniană.