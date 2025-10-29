Justiția SUA blochează desfășurarea Gărzii Naționale. Decizia e luată termen nedeterminat

Un nou episod tensionat se desfășoară în Statele Unite între administrația federală și autoritățile locale, după ce justiția americană a suspendat din nou, pe termen nedeterminat, autorizarea trimiterii Gărzii Naționale în orașul Portland, statul Oregon. Decizia reprezintă o nouă înfrângere pentru președintele Donald Trump, aflat într-un conflict deschis cu orașele și statele conduse de democrați, relatează AFP.

O Curte de Apel federală aprobase anterior, pe 20 octombrie, desfășurarea a aproximativ 200 de militari ai Gărzii Naționale la Portland, în contextul protestelor împotriva agenției federale de imigrație ICE. Marți seară însă, aceeași instanță a anunțat că va reanaliza cazul cu un complet lărgit, blocând provizoriu desfășurarea trupelor.

Procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, a salutat decizia instanței: „Curtea de Apel trimite un mesaj clar: preşedintele nu poate trimite armata în oraşele din SUA fără necesitate”, a declarat acesta într-un comunicat.

Rayfield a precizat că miercuri vor începe dezbaterile la tribunalul de primă instanță: „(Miercuri) vom merge la tribunalul de primă instanţă pentru a ne prezenta argumentele pentru ca această desfăşurare să fie blocată în mod permanent”, a scris el pe platforma X.

Suspendarea desfășurării Gărzii Naționale la Portland nu este un caz izolat. În luna octombrie, justiția a blocat o decizie similară privind trimiterea de trupe la Chicago, în urma solicitărilor făcute de primăria orașului și de guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker.

Președintele Donald Trump a sesizat Curtea Supremă pe 17 octombrie pentru o hotărâre de urgență care să îi permită să trimită Garda Națională fără acordul autorităților locale. Având în vedere majoritatea conservatoare din instanța supremă, o decizie ar putea fi anunțată în orice moment.

De la începutul verii, administrația Trump a dispus trimiterea Gărzii Naționale în orașe precum Los Angeles, Washington și Memphis, de fiecare dată împotriva poziției autorităților locale democrate, ceea ce a generat o dezbatere constituțională intensă privind limitele puterii federale.