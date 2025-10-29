International

Justiția SUA blochează desfășurarea Gărzii Naționale. Decizia e luată termen nedeterminat

Comentează știrea
Justiția SUA blochează desfășurarea Gărzii Naționale. Decizia e luată termen nedeterminatGarda Națională SUA. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Un nou episod tensionat se desfășoară în Statele Unite între administrația federală și autoritățile locale, după ce justiția americană a suspendat din nou, pe termen nedeterminat, autorizarea trimiterii Gărzii Naționale în orașul Portland, statul Oregon. Decizia reprezintă o nouă înfrângere pentru președintele Donald Trump, aflat într-un conflict deschis cu orașele și statele conduse de democrați, relatează AFP.

Justiția americană blochează desfășurarea Gărzii Naționale la Portland

O Curte de Apel federală aprobase anterior, pe 20 octombrie, desfășurarea a aproximativ 200 de militari ai Gărzii Naționale la Portland, în contextul protestelor împotriva agenției federale de imigrație ICE. Marți seară însă, aceeași instanță a anunțat că va reanaliza cazul cu un complet lărgit, blocând provizoriu desfășurarea trupelor.

Reacții oficiale din Oregon

Procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, a salutat decizia instanței: „Curtea de Apel trimite un mesaj clar: preşedintele nu poate trimite armata în oraşele din SUA fără necesitate”, a declarat acesta într-un comunicat.

Rayfield a precizat că miercuri vor începe dezbaterile la tribunalul de primă instanță: „(Miercuri) vom merge la tribunalul de primă instanţă pentru a ne prezenta argumentele pentru ca această desfăşurare să fie blocată în mod permanent”, a scris el pe platforma X.

Oana Gheorghiu, numită vicepremier. Nicuşor Dan a semnat decretul
Oana Gheorghiu, numită vicepremier. Nicuşor Dan a semnat decretul
Ambasadorul SUA la NATO: „Ne menținem angajamentul ferm”
Ambasadorul SUA la NATO: „Ne menținem angajamentul ferm”
Garda Națională SUA

Garda Națională SUA. Sursă foto: Facebook

Nu este un caz izolat

Suspendarea desfășurării Gărzii Naționale la Portland nu este un caz izolat. În luna octombrie, justiția a blocat o decizie similară privind trimiterea de trupe la Chicago, în urma solicitărilor făcute de primăria orașului și de guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker.

Președintele Donald Trump a sesizat Curtea Supremă pe 17 octombrie pentru o hotărâre de urgență care să îi permită să trimită Garda Națională fără acordul autorităților locale. Având în vedere majoritatea conservatoare din instanța supremă, o decizie ar putea fi anunțată în orice moment.

De la începutul verii, administrația Trump a dispus trimiterea Gărzii Naționale în orașe precum Los Angeles, Washington și Memphis, de fiecare dată împotriva poziției autorităților locale democrate, ceea ce a generat o dezbatere constituțională intensă privind limitele puterii federale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:14 - Britanicii, impresionați de proiectul viitorului Aquapark de la Tășnad. O adevărată perlă a turismului geotermal
20:05 - Poliția Capitalei anunță măsuri sporite pentru protejarea elevilor la evenimentele private și balurile bobocilor
19:57 - Intervenție SAS la Curtea de Apel Cluj. Un deținut violent, evacuat de două ori după amenințări și agresiuni în sala ...
19:50 - Evz.ro. Oana Gheorghiu este vicepremier, Nicușor Dan a semnat. Explicațiile americanilor după retragerea trupelor
19:41 - Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” reținuți pentru ucidere din culpă în cazul unui pacient cu arsuri grave
19:34 - Justiția SUA blochează desfășurarea Gărzii Naționale. Decizia e luată termen nedeterminat

HAI România!

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog

Proiecte speciale