Comedia neagră„Catane”, proiecții speciale în cinci orașe din România. O poveste captivantă din inima Balcanilor

Filmul „Catane”, o comedie neagră inspirată din fapte reale, scris și regizat de Ioana Mischie, își deschide porțile pentru primele proiecții speciale în țară, după un traseu de succes în festivaluri internaționale. Proiectul a avut premiera mondială la „A” IFFI Goa din India și a fost nominalizat la Hollywood Music in Media Awards pentru Cea mai bună muzică originală, fiind unul dintre cele cinci filme independente selectate la nivel mondial și marcând o premieră pentru România.

Scenariul filmului a fost recunoscut în programe internaționale prestigioase, de la Berlinale Talents – Script Station și Sundance Workshop, până la Cannes International Screenwriters Pavilion, Eastweek Screenwriting Workshop for New Talents sau Les Arcs Film Schools Village. De-a lungul dezvoltării, proiectul a câștigat premii pentru „Cel mai bun scenariu” oferite de Manaki Script Lab (Macedonia) și FEST New Directors New Films Pitching Forum (Portugalia).

Posterul filmului a fost realizat de artista româno-italiană Mădălina Andronic, cu grafică suplimentară de Studio Shentzu. Trailerul este semnat de Cristian Vieriu și Bogdan Jugureanu, acompaniat de muzica originală compusă de Alexei Ţurcan.

Spectatorii din cinci orașe vor putea viziona filmul în avanpremieră, în prezența unor membri ai echipei, în cadrul unor proiecții speciale programate în luna decembrie: la Timișoara, Cinema Studio, pe 6 decembrie 2025, de la 17:30; la Târgu-Jiu, Cinema City – Shopping Mall, pe 7 decembrie, de la 14:00; la Craiova, Cinema Inspire – Electroputere Mall, pe 10 decembrie, de la 18:00, și Cineplexx, pe 11 decembrie, de la 18:30; la Brașov, Cinema One, pe 12 decembrie, de la 18:30; iar la București, Cinema City AFI Cotroceni, pe 8 decembrie, de la 18:00, și Cinema Elvire Popesco, pe 13 decembrie, de la 15:00 și 14 decembrie, de la 13:00.

Filmul „Catane” combină o abordare creativă îndrăzneață, un stil regizoral poetic și o poveste balcanică inspirată din fapte reale. Aceasta oferă o experiență cinematografică intensă, o invitație la reflecție și împăcare colectivă într-o lume a contrastelor profunde.

„Catane este un film menit să ne reapropie. Timp de un deceniu am colecţionat fragmente dintr-o copilărie petrecută la sat, sute de poveşti reale explorate în Europa de Est, savurosul haz de necaz, ore nesfârşite de explorare şi improvizaţie împreună cu o echipă-miracol. Într-o eră a individualismului exacerbat, mi-ar plăcea să ne recăpătăm curajul să vorbim despre forme de vindecare colectivă, socială, societală. Într-o eră a aparenţelor, este vital să ne facem timp să vorbim despre esenţă. Într-o societate polarizată, filmul devine un manifest unificator”, arată regizoarea.

Regizoarea Ioana Mischie afirmă că filmul „Catane” reprezintă o invitație la reflecție.

„Deşi povestea surprinde întâmplări sociale complexe, filmul nu judecă, ci ne invită să explorăm o colecţie de perspective distincte, cu foarte multă tandreţe.” adaugă regizoarea Ioana Mischie.

Premisa filmului aduce în prim-plan un fenomen neașteptat. Trei inspectori, surprinși de faptul că toți locuitorii satului Catane solicită ajutor social, pornesc să investigheze cazul. În acest sat izolat, care pare neatins de civilizație, descoperă o comunitate aparte, unită și inventivă, care a creat propriile reguli pentru a face față problemelor grave.

Comisia de inspecție ajunge cu scopul de a stabili „adevărul”, însă găsește o serie de adevăruri contradictorii. Sătenii reacționează cu planuri ingenioase, umor subtil și improvizație rafinată, transformând confruntarea într-o lecție despre toleranță, empatie și împăcare.

Distribuția reunește actori de excepție, regăsiți în roluri surprinzătoare. Comisia de inspecție este interpretată de Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota. Personajul colectiv al sătenilor îi include pe Mihai Mălaimare, Bogdan Farcaș, Corneliu Ulici, Flavia Hojda, Pavel Ulici, Mihai Dinvale, Nelu Serghei, Tudorel Filimon, Ioana Abur, Marina Dascălu, Ioana Casetti, Liana Mărgineanu, Alexia Bodai și Antonia Bodai. Robert Radoveneanu și Alina Chivulescu joacă rolurile autorităților, iar în film apar și actori neprofesioniști, din comunitatea reală a satului.

„Ne-ar bucura să ajungă la proiecţii multiple generaţii pentru a co-explora holistic acest univers creativ. Premiera mondială a filmului din India ne-a convins că o poveste locală poate să genereze emoţii puternice oriunde în această lume. Cu atât mai mult acasă, în România, ne dorim să explorăm împreună ideea de conştiinţă socială şi să o avansăm.”, mai spune regizoarea.

Filmările pentru „Catane” s-au desfășurat în pitoreasca zonă a Munților Apuseni. Producția se remarcă ca prima producție verde din România, folosind resurse, decoruri și obiecte conform unei metodologii inovatoare menite să reducă amprenta de carbon și să promoveze practici sustenabile în cinematografie.

Pentru regizoarea Ioana Mischie, proiectul are o semnificație specială: prima versiune a scenariului a fost scrisă în cadrul programului de licență al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, sub îndrumarea profesorului Valeriu Drăgușanu. Ulterior, filmul a parcurs multiple etape de dezvoltare și finanțare, finalizate cu succes. Nume importante ale cinematografiei românești

Echipa tehnică reunește nume importante ale cinematografiei românești și internaționale. Directorul de imagine este George Dăscălescu („Un pas în urma serafimilor”, „Bani Negri”), production designer este Cristina Barbu („Moartea domnului Lăzărescu”), iar direcția artistică a fost realizată în colaborare cu Bogdan Ionescu („Metronom”).

Montajul este semnat de Ciprian Cimpoi („Tata”, „Captura”, „Sieranevada”), sound design-ul de Ștefan Damian („Planeta Petrila”), sound mix-ul de Valerio Brini („Anatomy of a Fall”), iar colorizarea de Angelo Francavilla („Gomorra”).

Imaginea pentru 2nd unit a fost completată de Codruța Irina Corocea, iar animațiile au fost realizate de Adrian Agheniței și Studio Shentzu. Muzica originală este compusă de Emiano Mazzenga, iar muzica live este interpretată de Taraf de Caliu.

Filmul va fi lansat oficial în cinematografele din întreaga țară pe 26 ianuarie 2026, distribuit de Forum Film. Mai multe informații sunt disponibile pe paginile proiectului de pe Facebook, Instagram și TikTok.

„Catane” este o coproducție România–Italia, realizată de Studioset Production și Storyscapes (România) și Mammut Film (Italia). Proiectul a beneficiat de sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, al coproducătorilor italieni de la MIFEC și de finanțare europeană EURIMAGES.