Colonelul, fiu de politician român de top care a trădat crezând că va modifica soarta unui război mondial

Din octombrie 1883 și până în august 1916, România a fost parte a Triplei Alianțe. Desi­gur, înțelegerea a fost una cât se poate de secretă, presupu­să doar de Rusia sau de Franța și Ma­rea Britanie, state componente ale Triplei Înțelegeri. În România modernă, Dinastia conducătoare era una germană, însă elita intelectuală era mai mult filo-franceză.

D.A.Sturdza (foto) a fost succesorul politic al lui Ion C.Brătianu până la „majoratul politic” al lui Ionel Brătianu. Fiul său, Alexandru D. Sturdza, născut la 23 mai 1869. a fost atras de cariera armelor. S-a format la Berlin, după ce devenise ofițer -cadet la Școala Militară de la București. Devenit cu acceptul Armatei Române, ofițer german, a devenit un filo-german convins. L-a refuzat pe Alexandru Averescu, generalul cerându-i să aducă din Germania informații despre pregătirea militaă a școlilor germane.

La 6 februarie 1917, colonelul Sturdza dezertează la inamic. Anterior, a fost suspectat că l-a condus pe Regele Ferdinand prea aproape de liniile inamice. A fost bun prieten cu un alt ofițer, fiul Generalului Crăiniceanu. Generalul era căsătorit cu sora Generalului Prezan, rival al lui Averescu. Colonelul Crăiniceanu voia să dezerteze dar a fost prins de o patrulă românească. Va fi deferit justiției și temându-se să nu decadă în ochii lui Averescu, Prezan și Crăiniceanu au fost de acord cu execuția și nu cu pedeapsa cu închisoarea cu toată concilierea dorită de regele Ferdinand.

Dezertarea s-a nu a avut niciu efect pentru că militarii lui nu l-au urmat iar el s-a fălit în zadar cu influența pe care și-a atribuit-o printre soldații români.

În 1919, Sturzda a dorit să revină ca voluntar în lupta pentru contracararea influenței militare maghiare din iarna lui 1919 în Ardeal, dar a fost refuzat. Doar soția sa putea reveni să vadă ce se petrecea la moșiile familiei. A murit la 28 septembrie 1939, la Zurich, fiind considerat un trădător.

