Colegiul Medicilor Buzău solicită protecție legală pentru cadrele medicale în urma tragediei Szabo

Organizația locală a corpului profesional al medicilor din județul Buzău, Colegiul Medicilor Buzău, a transmis, duminică, primul mesaj public după moartea fulgerătoare a dr. Ştefania Szabo (37 ani), director medical la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău (SJU Buzău).

În comunicatul semnat de președintele instituţiei, dr. Dragoş Porumb, este exprimată regretul pentru dispariţia tinerei medic, dar şi semnalate reacţii puternice apărute în mediul online, care, potrivit reprezentantului, au generat un context dificil pentru echipa medicală.

Potrivit comunicatului, „nu am postat nimic până acum deoarece am lăsat să se aşeze un pic lucrurile”, scrie Dragoş Porumb pe pagina de Facebook. În mesaj este indicat faptul că tragedia a făcut să iasă la iveală „o serie de aspecte sociale”.

Este semnalat că președintele Colegiului nu „a mai văzut până acum un val de ură atât de mare la adresa corpului medical”, în ciuda eforturilor intensificate de cadrele din SJU Buzău şi din misiunile voluntare.

Potrivit articolului, Ştefania Szabo era implicată şi în caravane medicale desfăşurate în judeţ, unde oferea consultaţii în zone rurale.

Potrivit declaraţiilor publicate, cadrele medicale din SJU Buzău iau în calcul să nu mai participe la gărzi din cauza presiunilor:

„Principala problemă … sunt comentariile absolut mizerabile vis‑a‑vis de medici în general şi de doctorul decedat, în particular.”

Este menţionat faptul că plata gărzilor este la un nivel comparabil cu anii 2017–2018, ceea ce contribuie la demotivare.

De asemenea, supraîncărcarea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a fost invocată ca factor de stres:

„Din 200 de oameni care se prezintă la UPU, 50 sunt urgenţe. Restul…”

În mesajul transmis, dr. Porumb atrage atenţia asupra lipsei de protecţie legală pentru cadrele medicale în faţa agresiunilor în spaţiul public:

„Statul/ Guvernul nu poate face nimic în acest sens, oricine poate scrie orice, poate blama, înjura”.

El solicită crearea unui cadru legal ce să includă protocoale clare şi legislaţie specifică pentru malpraxis:

„Ne trebuie un cadru legal de lucru reglementat … şi o lege a malpraxisului”.

Referitor la moarte tinerei medic, în comunicat se precizează:

„Ar trebui să lăsăm autorităţile să îşi facă treaba fără a emite ipoteze în necunoştinţă de cauză. Există un cumul de factori care au dus la deces, dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic.”

Potrivit surselor citate, dr. Szabo a fost găsită fără suflare în camera de gardă a SJU Buzău, iar cauzele nu sunt cunoscute încă.