„Unde sunt reziștii mitingisti?” se întreabă retoric Ștefănescu într-o postare pe Facebook.

”Unde sunt luminițele, ong-urile sorosiste și actorași ratați cu portavoce? Unde sunt acum, când Capitala se scufundā in gunoaie, mizerie, șobolani? Când euro a depāsit infinitul și robor-ul e la cer? Când pensiile au înghețat, alocațiile s-au anulat, iar apa caldā in București a devenit un vis de demult? Unde sunt reziștii sā urle cā benzina aproape s-a dublat? Cā voucherele de vacanțā au dispārut și Horeca e in faliment? Unde sunt reziștii sā protesteze cā guvernul lor a dat pânā acum câteva sute de ordonanțe? Și ziua, dar mai ales noaptea? Cā au fost numiți in funcții publice mii de penali, amante, rude și sponsori? Unde ați dispārut, securistoizilor? Ca sā inteleagā și ceilalți, care a fost misiunea voastrā mizerabilā!”, a mai scris Codrin Ștefănescu.

El a remarcat că acea parte a societății civile care pretindea că vrea corectitudine, s-a manifestat doar cât PSD a fost la guvernare.