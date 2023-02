„Coalizarea națională a forțelor de dreapta”. Fost deputat: Greșelile făcute de guvernare pot deturna parcursul european al Republicii Moldova

Chiril Moțpan, vicepreședinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), a declarat că s-ar cere impetuos o coalizare națională a tuturor forțelor de dreapta, pentru a preveni la următoarele alegeri deturnarea parcursului european al Republicii Moldova.

În opinia sa, ținând cont de situația tensionată din zonă, de amenințările de ultimă oră ale Kremlinului care se pregătește de o ofensivă masivă în estul Ucrainei, de faptul că forțele pro-ruse pregătesc concomitent destabilizări masive în această primăvară și la Chișinău pentru a provoca anticipate, ar trebui de urgență coalizarea națională a forțelor de dreapta.

Fostul deputat, nemulțumit de actuala guvernare

Fostul deputat mai spune că viitorul țării trebuie să fie mai presus de orice orgoliu politic personal. „Am trecut printr-o experiență grea în ultimii ani, când împreună cu colegii din Platforma DA am stat la baza protestelor și am luptat pentru schimbarea puterii oligarhice pentru una democratică, de factură europeană, pentru ca Republica Moldova să nu mai fie percepută ca un stat în care sunt încălcate drepturile omului unde legea e făcută de o cloacă de personaje certate cu lumea civilizată.

Nu a fost ușor, dar am învins în numele unui viitor mai bun în care am crezut din tot sufletul. Chiar dacă Platforma DA nu a încăput la guvernare, iar foștii colegi din blocul ACUM au preferat să își asume actul guvernării în totalitate, rezultatul fiind unul care nu s-a ridicat la așteptările cetățenilor, personal, sunt gata să mai depun efort ca dreapta să rămână în picioare, pentru că năzuințele în lupta pentru adevăr și dreptate mi-au fost sincere și nu am urmărit, la fel ca și mulți alți colegi de-ai mei din Platforma DA, funcții și interese meschine de moment”, a declarat Chiril Moțpan.

Chiril Moțpan: Greșelile făcute de guvernarea pe care am adus-o la putere ne pot costa

Chiril Moțpan a amintit că, în ultima perioadă, a adus mai multe critici constructive foștilor colegi din PAS, nu pentru a demonstra rivalitate pe dreapta sau revanșism politic, așa cum au interpret mai mulți analiști (care acum au cam amuțit) în spațiul public, ci pentru că îi pasă de țară, „iar greșelile făcute de guvernarea pe care am adus-o la putere și în care ne-am pus toată speranța, ne pot costa pe toți viitorul la care am aspirat”.

„Nu am făcut și nu voi face niciodată târg din convingerile pe care le împărtășesc, indiferent cât de dureroase nu ar fi fost palmele date de unii colegi de pe dreapta alături de care am luptat, cu riscul vieții, pentru schimbarea puterii. Războiul ne suflă în ceafă, putem pierde într-o clipă tot ce avem: țară, casă, masă, oameni apropiați.

Repet, nu e timpul pentru orgolii politice personale, riscăm ca viitorul nostru să se întoarcă în trecut”, a concluzionat politicianul, potrivit tribuna.md.