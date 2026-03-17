Coaliția, între pre-anestezie și terapie intensivă. Diagnosticul lui Alexandru Rogobete

Sursă foto: Captură video
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că actuala coaliție de guvernare traversează o perioadă de tensiuni vizibile, pe care a descris-o metaforic drept o stare „în pre-anestezie”. Acesta a rmai spus că situația nu a ajuns încă la un nivel critic.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Parlamentului, în contextul disputelor apărute în jurul adoptării legii bugetului de stat și al votării unor amendamente susținute de PSD, cu sprijinul AUR.

Alexandru Rogobete: Nu suntem încă la terapie intensivă

Întrebat dacă actuala coaliție poate fi considerată în „terapie intensivă”, după ce PSD a trecut mai multe amendamente cu ajutorul AUR, Rogobete a admis existența unor probleme serioase: „Nu cred că a intrat la terapie intensivă. Este în pre-anestezie, aş putea spune, nu e încă la terapie intensivă. Situaţia politică, şi dezechilibrul, şi tensiunea care se văd în spaţiul public nu cred că este o surpriză pentru nimeni. Ăsta e motivul pentru care am zis că este în pre-anestezie”.

Sursă foto: Facebook

PSD nu le-a cerut miniștrilor demisia

Ministrul Sănătății a vorbit și despre  speculațiile privind o posibilă retragere a miniștrilor PSD din Guvern după adoptarea bugetului: „Nu a existat o astfel de solicitare. Așa cum cunoașteți, poziția publică a PSD este că va demara o consultare internă în cadrul partidului cu privire la activitatea miniștrilor, pe de-o parte, și la activitatea și poziționarea în actul de guvernare”.

În ceea ce privește amendamentele adoptate la legea bugetului, ministrul a spus că PSD ar fi încălcat protocolul coaliției. „Bugetul este viziunea coaliţiei politice, este viziunea actului politic şi viziunea ministerului de resort”, a explicat acesta, sugerând că diferențele de opinie fac parte din procesul politic normal.

 

