Clipe de panică pentru două vedete! Au trecut printr-un adevărat coşmar: „E grav de tot”

Frumoasa familie formată din Cleopatra Stratan și Edward Sanda a fost mereu în centrul atenției atunci când au apărut public. Tineri, frumoși și cu iubirea radiind prin chipurile lor, cei doi tineri au mers într-o vacanță romantică la Paris pentru a se bucura de clipele petrecute împreună.

Au avut o vacanță de vis, plină cu noi amintiri minunate, iar acest lucru îl putem vedea din fotografiile postate pe rețelele de socializare. Zilele de vacanță s-au scurs, iar cei doi artiști au revenit în România. Când credeau că nimic rău nu li se mai poate întâmplat, au avut parte de o surpriză total neplăcută pe aeroportul din România.

În timp ce își așteptau bagajul de la cală, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au observat că acesta nu își mai face apariția. Au intrat în panică și s-au adresat personalului pentru a rezolva problema.

Deranjați de incidentul neprevăzut și extrem de neplăcut, Edward Sanda a decis să împărtășească această experiență cu fanii din mediul online. Mesajul sună mai mult ca o amenințare pentru compania aeriană care a pierdut bagajul, artistul avertizându-i că nu le va fi ușor cu tânăra lui soție dacă acesta nu mai apare.

„Ne-am reîntors în România noastră, dar ce credeți? Bagajul nostru de cală a decis să mai rămână puțin în Franța, în Paris, că nu a ajuns.

Noi am ajuns dar el nu. S-o fi pierdut, o ajung, nu știm. Noi sperăm să vină astăzi sau mâine.(…) Să zicem că printr-o întâmplare s-ar fi pierdut. Cu mine scăpați repede, dar cu Cleuța e grav de tot. Eu am câteva haine, la ea e problema, are ce vrei și ce nu vrei în el.”, le-a povestit Edward Sanda fanilor de pe Instagram.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au renunțat la studii pentru a se concentra pe carieră

Cleopatra Stratan a susținut de curând examenul de Bacalaureat, iar apoi a decis să se muta la București alături de cel care i-a devenit soț. Planurile păreau să fie bine stabilite, tânăra artistă susținând că se va înscrie la facultate, însă se va ocupa și de cariera sa. După mutarea în Capitală, planurile s-au schimbat, iar Cleopatra Stratan a decis să renunțe la studii și să se concentreze pe carieră.

La fel ca iubita sa, Edward Sanda a renunțat și el la studii pentru a se concentra asupra carierei, susținând că facultatea nu le-ar fi permis să își ducă la îndeplinire planurile, din cauza lipsei de timp.

„Nu mi-a fost niciodată rușine sau nu mi-e rușine să spun asta. Mi-am focusat toată energia și munca asupra muzicii și cred că mi-a ieșit. Dacă aș fi la o facultate, n-aș putea să mai stau atât în studio, să compun, să fac muzică. Dacă am face asta nu ne-am mai axa pe muzică. Probabil, în viitor, o să ne facem și studii superioare.

Dacă o să aleg să fac o facultate, o să aleg ceva care ar merge mână în mână cu muzica. Nu mă văd să mă las de muzică, este pasiunea mea, viața mea, nu pot. Vrem să ne deschidem și o afacere, iar pentru asta îți trebuie niște cunoștințe. Nu spun mai mult, o sa vedeți la momentul respectiv”, a declarat Edward Sanda într-o emisiune tv.