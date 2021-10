VIDEO. Cleopatra Stratan, independentă și după ce s-a măritat. A luat o decizie care îi place tatălui, dar nu și soțului

După nuntă multe femei se grăbesc să-și schimbe imediat numele și să-l preia pe cel al partenerului. Se întâmplă deseori ca și unele persoane publice, cântărețe sau prezentatoare TV, să facă acest lucru, însă doar în buletin, păstrând „numele de scenă”.

Nu este și cazul Cleopatrei Stratan. „Mi-am păstrat numele. Relația contează”, ne-a spus tânăra, completată imediat de partenerul ei de viață.

„Sunt detalii nesemnificative pentru noi pentru că nu asta contează, nu asta te ține acolo legat sau conectat cu persoana dragă. Actul de căsătorie contează, pentru noi a contat actul, dar mai puțin numele. Pe ea o știe toată lumea de când e mică și nu am avut o problemă și nici nu am cu chestia asta”, a declarat și Edward Sanda pentru EVZ.

Dacă nunta au făcut-o pe repede înainte, la câteva luni de la logodnă, nu la fel de grăbiți sunt și atunci când vine vorba de copii. Cu toate că presa a speculat în repetate rânduri că deja primul bebe este pe drum, Cleopatra mărturisește că din punctul ăsta de vedere nu se grăbește.

„Nu ne grăbim să facem un copil. Vrem să copilărim și noi mai mult unpic. O să vină la momentul oportun. Apar tot felul de speculații pentru că na, este firesc ca după ce se căsătorește un cuplu să vină întrebarea inevitabilă pe când apare copilul. În majoritatea pozelor aveam și eu un pic de burtă și gata eram însărcinată”, ne-a dezvăluit Cleopatra.

Soțul ei este de aceeași părere și o susține în totalitate. „Mai e timp. Să ne mai distrăm și noi. Să vedem lumea asta frumoasă. S-a tot scris, cred că dacă nu mă înșel, de vreo 12 ori, că este însărcinată. Nu a fost. Poate a 13-a oară este cu noroc”.

Prima vacanță în doi

Până la un viitor bebe, cei doi se bucură unul de compania celuilalt. Deși sunt împreună de la finele lui 2018, abia în „luna de miere” au avut parte de prima lor vacanță. Imediat după nuntă au plecat în Sardinia unde au stat două săptămâni. Ar mai fi stat, însă cei de acasă îi sunau insistent ca să se întoarcă și să intre în studio.

„La mine nu se vede că m-am bronzat pentru că sunt acoperită de rochie acum. Iar la față nu sunt bronzată că am stat cu parasolarul de la șezlong. Îmi place și mie să stau la soare, chiar îmi place, dar poate nu așa mult. Sunt unii care sunt amatori de stat la soare, de dimineața până seara, cum ar fi Edward. Eu am citit mult pe plajă, că-mi place să citesc, e altă atmosferă și pentru că nu văd fără ochelari a trebuit să citesc cu ochelarii. Ca să nu mă bronzez cu urme, trebuit să stau cu parasolarul. Dacă nu purtam ochelari cred că eram mai bronzată decât el”, a povestit Cleopartra Stratan pentru EVZ.

Cu siguranță nu vor uita niciodată aventura din Italia, mai ales că este prima lor plecare îmăreună. „A fost frumos în luna de miere, mă rog, în cele două săptămâni. A fost o vacanță călduroasă, frumoasă, plină de și mai multă dragoste. A fost ceea ce am așteptat de mult timp pentru că nu am mai plecat și a fost prima noastră vacanță. Sincer am mai fi stat, dar nu prea ne-a lăsat treaba de aici pentru că avem multe proiecte, mulți oameni începeau să sune în ultima săptămână și să ne întrebe când venim acasă că trebuie să terminăm piese, una alta. Sperăm să mai plecăm și la iarnă câteva zile”, ne-a povestit și Edward, completat de soția lui care și-a adus aminte că au mai avut parte de câteva zile în doi, însă în România, la munte.

„Am mai fost în vacanță când am împlinit un an de relație, dar a fost la munte, aici în România, și am stat 5 zile. Dar așa să plecăm noi doi peste hotare, nu am mai fost până acum. Acum a fost exact cât a trebuit, ne-am odihnit pe cinste așa că putem să spunem că am savurat-o din timp”.

