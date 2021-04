Telenovela dintre Alex Bodi și rusoaica Daria Radionova pare că nu se mai sfârșește. Iar Bianca Drăgușanu este implicată iar, fără voia ei, în cea mai controversată poveste de iubire din showbiz-ul autohton.

Deși păreau că sunt la un pas de își uni destinele, Daria Radionova și Alex Bodi s-au despărțit, dar nu oricum, ci cu un scandal monstru.

Focoasa rusoaică a spus că s-a ajuns în acest punct din cauza geloziei lui Bodi. Cu toate că Bodi a încercat să își ”spele” rușinea, declarând că el a fost cel care a ales să pună capăt relației, rusoaica a făcut publice niște conversații care demonstrează contrariul.

Deranjat la culme de manevra fostei sale iubite, Alex Bodi a mărturisit că adevăratele intenții ale rusoaicei sunt acelea de a crea un scandal monstru în showbiz. Și pentru a își susține teoria, Alex Bodi și-a călcat chiar pe orgoliu și i-a dat dreptate Biancăi Dragușanu, fosta sa soție.

„Păi eu cu Bianca am avut războaie duse și chestii de împărțit. Cu ea ce? Elastice de păr? Cât eu sunt ok și am fost iubiți era totul perfect, cum am decis să închei și am dat like-uri altor femei pe Instagram, hopa, s-a transformat domnișoara și a început atacul ca să contureze ea anumite chestii din trecut, văd.

Eu chiar dacă sunt impulsiv și mai rău de gură, am lăsat-o în pace și am înțeles că am greșit, dar când văd că ea continuă și continuă, pentru ce? Să-și facă reclamă în România? Să facă tutorial de victimă?

Dacă nu-i plac scandalul și circul, de ce a început cu declarații când eu nu am spus absolut nimic? Păi nu are dreptate Bianca acum, că-și face reclamă iar de pe urma acestor situații? Îmi pare rău, dar trebuie să-mi spun și eu punctul de vedere. E penibil că am ajuns aici, că iar sunt prins în așa ceva, dar nu a fost decizia mea”, a spus Alex Bodi pentru „Xtra Night Show”