Cleopatra Stratan l-a făcut de râs pe Edward Sanda. Artista nu s-a putut abține

Cleopatra Stratan l-a corectat pe Edward Sanda după ce s-a exprimat greșit. Artistul a fost aspru criticat și în timpul emisiunii America Express. Telespectatorii au declarat că acesta o lasă pe soția sa să facă cele mai grele probe și că nu este un bărbat adevărat.

Cleopatra Stratan l-a făcut de râs pe Edward Sanda

Recent, el a fost pus să își descrie partenera într-o propoziție, dar a făcut-o într-un singur cuvânt. Cleopatra nu s-a putut abține și i-a explicat cum trebuie să construiască o propoziție. „Propoziție, nu cuvânt”, l-a atenționat Cleopatra pe soțul ei. „Unică în lume”, a răspuns, din nou, Edward. „Într-o propoziție ai nevoie de subiect și predicat”, a adăugat cântăreața.

Într-un final, Edward Sanda a înțeles și i-a făcut pe plac soției lui. „Ea este unică în lume”, a spus fostul concurent de la America Express, potrivit viva.

Și Cătălin Bordea l-a luat în vizor pe Edward Sanda

Și Cătălin Bordea l-a criticat pe Edward Sanda. Comediantul a spus că nu înțelege cu acesta mai poate da ochii cu socrul lui, Pavel Stratan, după America Express. Bordea a mai declarat că artistul este foarte laș și că a pus-o pe partenera lui în pericol pentru a se salva pe el.

„Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic: ‘Cred că am fost laș astăzi’, o să pun momentul ăla cu el: ‘Baby, e prea periculos, hai tu’. Eu când am văzut faza aia la TV, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj: au lipit ‘baby’ cu ‘este’, cu ‘prea periculos’ și cu ‘hai tu’ din altă zi, că altfel nu ai cum așa ceva, așa laș?!

Da, cum merge mă el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan! Eu mergeam la concerte la Stratan cu teamă, mi-era frică să nu sară de pe scenă, că era body builder. Nu vedeai body builder pe vremea aia, și nici femei cu silicoane. Acum vorbesc frustrările din mine, că dacă mai aveam verigheta pe deget, acum ziceam și eu: ‘hai, stai liniștit!’”, a spus actorul de stand-up comedy într-un podcast.

Soțul Cleopatrei Stratan, speriat la America Express

Edward Sanda și-a pierdut simpatia publicului și după episodul 14 al sezonului 6 al show-ului „America Express”. Mașina în care se aflau Cleopatra și soțul ei, împreună cu echipa lor, formată din reporter și cameraman, a fost ținta unui atac îngrozitor din partea unei bande de motocicliști înarmați.

Artistul a intrat instantaneu într-un atac de panică și nu s-a mai gândit dacă reporterul lor este în siguranță.