Claudiu Năsui: Am depus un proiect de desfiinţare a pensiilor speciale ale primarilor

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a depus la Parlament un proiect pentru anularea pensiilor speciale ale primarilor.

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat pe Facebook că, deși Guvernul a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, nu a redus nimic din cheltuielile pentru politicieni. El a precizat că luna trecută statul a cheltuit 1,5 miliarde de lei pe pensii speciale, dintre care pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 8%.

”Dacă guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic.” a scris acesta pe Facebook

Năsui a subliniat că întreaga luptă din Guvern, coaliție și de la CCR a vizat doar acest procent de 8% și că nici măcar Guvernul Boc nu a reușit să elimine aceste pensii speciale ale magistraților, deși a tăiat alte pensii speciale. El a adăugat că restul pensiilor speciale pot fi tăiate, însă Guvernul nu s-a atins încă de ele.

Potrivit lui Claudiu Năsui, pensiile speciale ale primarilor nu au intrat în vigoare până acum deoarece fiecare Guvern din trecut a tot amânat aplicarea lor.

El a explicat că guvernele amână aplicarea legii pentru a da impresia că nu sunt de acord cu pensiile speciale, deși și le doresc. Năsui a precizat că Guvernul va invoca obligativitatea CCR pentru a le implementa, susținând că nu are altă opțiune decât să dea pensii speciale și primarilor.

Deputatul USR a adăugat că va informa publicul dacă Guvernul condus de Bolojan va susține proiectul și că implementarea depinde de votul în Parlament al fiecărui partid.

„Vă voi ţine la curent dacă Guvernul Bolojan îl susţine sau nu. Şi, evident, cu votul în Parlament al fiecărui partid”, a declarat Claudiu Năsui.