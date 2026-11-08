Politica

Claudiu Manda și-a felicitat soția, Olguța Vasilescu, pentru proiectul Isvarna: „Craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet”

Claudiu Manda și-a felicitat soția, Olguța Vasilescu, pentru proiectul Isvarna: „Craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet”Sursa foto: Facebook/Lia olguța Vasilescu
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Din cuprinsul articolului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și-a felicitat soția, pe primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, pentru finalizarea aducțiunii Isvarna, proiectul prin care orașul este alimentat cu apă de izvor de munte. Social-democratul a transmis că investiția, despre care spune că a fost considerată imposibilă de mulți, a devenit realitate după 13 ani de muncă.

„După 13 ani de muncă, un proiect pe care mulți îl considerau imposibil a devenit realitate. Craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet. Știu câtă ambiție și perseverență au fost în spatele acestei realizări. Lia Olguța Vasilescu nu s-a lăsat descurajată nici atunci când obstacolele păreau de netrecut”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.

Acesta și-a încheiat mesajul felicitând-o pe soția sa și pe toți cei care au contribuit la proiect.

„Sunt mândru de tine, doamna mea! Sunt realizări care vorbesc de la sine și care rămân mult după încheierea unui mandat. Iar aceasta este una dintre ele. Un proiect de care vor beneficia generații întregi de craioveni”, a mai transmis secretarul general al PSD.

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Izvor

Sursa foto: Facebook/Lia Olguța Vasilescu

Aducțiunea Isvarna, proiect de peste 500 de milioane de euro

Primarul Craiovei a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, finalizarea aducțiunii Isvarna, pe care a descris-o drept unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România. Potrivit acesteia, de la finalizarea lucrărilor, locuitorii orașului au apă de izvor de munte la robinet.

În mesajul publicat pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu a povestit că ideea proiectului a apărut în 2013, în urma unei discuții cu Constantin Mitriță, directorul de atunci al Companiei de Apă Oltenia. Acesta i-ar fi propus să susțină aducțiunea Isvarna, un proiect promis de primarii Craiovei încă din 1960, dar care nu fusese dus la capăt.

Edilul a explicat că alimentarea întregului oraș cu apă de izvor presupunea o lucrare complexă, cu finanțare dificilă, numeroase avize și acorduri, exproprieri și decizii ale autorităților din mai multe localități și județe: „A doua zi, discuția am reluat-o cu următoarea frază: Hai, să ne apucăm de treabă! Finanțare? Găsim noi! Birocrație? O dovedim noi! Construcție imposibilă? Dacă la Viena au reușit să aducă apă din Alpi de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”, a relatat primarul.

123 de kilometri de conductă și 7.000 de exproprieri

Potrivit datelor prezentate de Lia Olguța Vasilescu, implementarea proiectului a durat 13 ani. Patru ani au fost alocați proiectării și alți patru construcției, restul perioadei fiind necesar pentru obținerea avizelor, acordurilor și hotărârilor de consiliu.

Ea a enumerat și câteva dintre dificultățile întâmpinate: aproximativ 7.000 de exproprieri, avize de mediu, creșterea prețurilor la materiale în timpul pandemiei și lucrări inginerești complexe.

Aducțiunea are o lungime de 123 de kilometri, iar conducta, de mari dimensiuni, a fost fabricată special pentru proiect în patru țări: Spania, Germania, Polonia și Turcia. Printre lucrările dificile s-a numărat și subtraversarea barajului de la Vârț, la o adâncime de peste 15 metri.

Valoarea totală a proiectului depășește 500 de milioane de euro, sumă care include și lucrările de canalizare, potrivit primarului.

Isvarna

Sursa foto: Facebook/Lia Olguța Vasilescu

Cine a contribuit la realizarea proiectului Isvarna

Lia Olguța Vasilescu a mulțumit autorităților locale și județene din Dolj și Gorj, primarilor și consilierilor locali din localitățile de pe traseul conductei, precum și instituțiilor care au emis avizele necesare.

Edilul i-a menționat și pe foștii miniștri Eugen Teodorovici, pentru finanțare, și Rovana Plumb, pentru susținerea alocării fondurilor necesare proiectului. De asemenea, a evidențiat rolul fondurilor europene, fără de care, a spus ea, investiția nu ar fi putut fi realizată.

Primarul susține că aducțiunea Isvarna 2 va garanta alimentarea cu apă a Craiovei pentru următorii 100 de ani.

„Viitoarea criză mondială va fi criza apei potabile! Craiova nu mai are însă această problemă, cel puțin în următorii o sută de ani, cât este garantat Firul Isvarna 2. Craiovenii vor bea, începând de astăzi, cea mai pură apă de izvor de munte!”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.

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