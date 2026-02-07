În 2026, clasamentul forțelor militare globale arată o schimbare semnificativă: Rusia a depășit China și ocupă acum poziția a doua, imediat după Statele Unite ale Americii, care rămâne liderul incontestabil în domeniu, informează pravda.ru.

Așadar, în2026, pe harta puterii militare mondiale se înregistrează schimbări semnificative: Rusia a depășit China și ocupă acum locul al doilea, imediat după Statele Unite, conform clasamentului Global Firepower. Această ascensiune evidențiază modernizarea rapidă a armatei ruse și investițiile strategice în tehnologie și echipamente militare, chiar și în contextul provocărilor economice și geopolitice.

China, odată considerată principalul rival alSUA, a coborât pe locul trei, în timp ce alte state își consolidează treptat influența militară regională. Specialiștii avertizează că, deși Rusia a crescut numeric, diferențele tehnologice și logistice față de SUA rămân semnificative, menținând Statele Unite în fruntea ierarhiei globale.

Indicele Global al Puterii de Foc (Global Firepower) măsoară capacitățile militare ale 145 de țări, folosind peste 60 de indicatori diferiți. Printre aceștia se numără:

stabilitatea financiară a țării,

poziția geografică,

infrastructura logistică,

dimensiunea și pregătirea forței de muncă,

nivelul tehnologic și abilitatea generală de a desfășura operațiuni militare eficiente.

Spre deosebire de clasamentele care se concentrează doar pe numărul de soldați sau stocurile de armament, acest indice evaluează în ce măsură o națiune poate să proiecteze și să mențină puterea militară în condiții reale de conflict. Astfel, el oferă o imagine mai completă și mai realistă a forței militare globale, reflectând atât resursele disponibile, cât și eficiența lor strategică.

Confrm analizei, începând cu anul 2026, Rusia se situează pe locul al doilea într-un clasament global al puterii militare, dintre 145 de state analizate. Statele Unite rămân pe primul loc, în timp ce China a coborât pe poziția a treia.

Topul celor mai puternice armate mai include India, Coreea de Sud, Franța, Japonia, Regatul Unit, Turcia și Italia, reflectând atât prezența marilor puteri militare globale, cât și influența unor forțe regionale semnificative.

Potrivit evaluărilor Pentagonului, cooperarea dintre China și Rusia continuă să se adâncească, fiind motivată, cel mai probabil, de dorința comună de a limita influența americană la nivel internațional.

Această reorganizare a clasamentelor militare semnalează schimbări strategice importante, pe măsură ce marile puteri își ajustează capacitățile și planurile militare într-un context global tot mai competitiv.