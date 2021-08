Clipe de groază pentru românii din județul Botoșani. Pe fondul valurilor copleșitoare de temperaturi extreme, instabilitatea atmosferică își spune și ea cuvântul. Nordul României a fost lovit de mai multe furtuni puternice, iar în Botoșani, o vijelie de doar trei minute a distrus agonisiri de o viață a cetățenilor.

Românii sunt în lacrimi. „Am crezut că mor”

Localnicii au povestit jurnaliștilor că vijelia le-a distrus tot: a distrus copaci, gospodării, dar și culturi de legume și fructe. Cu ochii în lacrimi, românii au mărturisit că s-au temut și pentru propriile vieți, punctând că nu au văzut un astfel de fenomen niciodată.

Cele mai mari ravagii au fost raportate în localitatea Bozieni Săveni, unde au fost înregistrate rafale de vânt de 120 de km/h. Vijelia a distrus mai multe locuințe.

„A pornit dintr-o dată. Trei minute, nu a durat prea mult. Eram afară, abia am reușit să mă adăpostesc. Am zis că mă ia vântul. Am crezut că mor. Am băgat copiii în casă şi a început cu gheață puternică, cu vânt, a fost o rafală de vânt timp de trei minute”, a relatat jurnaliștilor un localnic a cărui casă şi gospodărie au fost complet distruse.

Natura s-a dezlănțuit. „Nu am mai văzut așa ceva”

Un preot care locuiește în Bozieni a declarat presei că vijelia care a durat doar câteva minute l-a surprins în curte. Acesta și-a adăpostit imediat familia, dar a menționat că furtuna a distrus tot ce a prins în cale. Localnicii sunt devastați.

Pagubele sunt semnificative, iar vijeliile au distrus inclusiv pereți ale caselor recent construite. Mai mulți stâlpi de electricitate au fost puși la pământ. Localnicii au rămas fără curent electric.

„Nu am mai văzut așa ceva”, au spus cetățenii.

„Norocul meu a fost că eram pe aici prin față și că am dus copiii în casă. M-am prins de ăla de la cerdac de acolo. Mă lua vântul, am zis că mor, pe cuvânt. A smuls grinda cu totul”, a mărturisit un localnic.

Ne așteaptă ore dificile. ANM avertizează

Ultima prognoză meteo, cu numărul 388, avertizează potențial de inundații în mai multe zone din România. Fenomenele de instabilitate sunt de așteptat în condițiile în care ne confruntăm cu o creștere exagerată a temperaturilor, spune Elena Mateescu, director ANM.

În următoarele ore vor urma averse ce vor cumula peste 20…30 l/mp, potrivit meteorologilor. Acestea vor fi însoțite de intensificări ale vântului și descărcări electrice. De asemenea, unele zone sunt vizate de grindină.

Zone vizate:

– Județul Bacău: Buhuși, Filipești, Săucești, Racova, Negri, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori;– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Bahna, Secuieni, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Făurei, Gâdinți, Poienari.