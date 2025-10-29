Ciucu, mesaj pentru Grindeanu după atacul la Gheorghiu: Cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, l-a criticat vehement pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook, după atacurile acestuia la adresa Oanei Gherghiu. În postarea sa, liberalul îl acuză pe Grindeanu de ”cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate”.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat pe Facebook după criticile aduse de Sorin Grindeanu Oanei Gheorghiu. În postarea sa, Ciucu a reamintit de contribuția acesteia și a colegilor săi la construirea unui spital pentru copii bolnavi de cancer din donațiile oamenilor.

„Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?! Cum să dai într-o doamnă care a construit în București, din donațiile oamenilor, un spital nou nouț pentru copiii bolnavi de cancer? Ce ați făcut dvs. în viață atât de important încât să atacați politic în acestă direcție? Cum puteți crede că după un asemenea atac, oamenii vor rămâne impasibili?” a scris Ciucu în postrea sa.

Liberalul a condamnat în postarea sa atacurile politice făcute de Grindeanu și a întrebat retoric ce realizări personale justifică astfel de critici. El a menționat că aproximativ 350.000 de oameni au susținut proiectul Oanei Gheorghiu și al lui Carmen Uscatu, contribuind financiar la construirea spitalului pentru copii.

În postarea sa, Ciucu a amintit că înainte de a fi ales vicepreședinte, JD Vance a făcut declarații critice la adresa președintelui Donald Trump, însă acesta l-a iertat și l-a ales ca partener politic.

„Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor. A spus asta chiar Departamentul de Stat din primul mandat al președintelui Trump în timpul mandatului Guvernului Grindeanu.” a scris Ciucu în postarea sa de pe Facebook.

Sorin Grindeanu a afirmat marți seara că, pentru a nu compromite relația cu SUA și a evita un dezastru diplomatic, Ilie Bolojan ar trebui să retragă imediat propunerea de nominalizare a Oanei Gheorghiu ca vicepremier.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului României.

În februarie 2025, Gheorghiu a publicat pe Facebook critici dure la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pe care îl numea „golan” și îl acuza de comportament imoral față de liderul ucrainean Volodimir Zelenski.