Cîțu susține ruperea coaliției PSD-PNL: Singura soluție pentru România

Florin Cîțu susține ruperea coaliției de guvernare formată din PSD și PNL. În opinia fostului premier și președinte liberal, singura soluție pentru România este revenirea unei guvernări de dreapta. O astfel de alianță ar putea reface și implementa PNRR, în condiții de urgență. În opinia sa, totul depinde de PNL. Dacă partidul va dori să revină pe drumul corect sau să urmeze această cale care va produce consecințe nefaste asupra românilor.

Într-o intervenție la postul de radio RFI, Florin Cîțu, unul din artizanii coaliției PSD-PNL critică măsurile fiscale propuse de guvern. El spune că este vorba despre un „Armaghedon fiscal”. Florin Cîțu descrie politica fiscală a coaliției PSD-PNL o continuare a politicii lui Liviu Dragnea.

„Eu le-am numit un Armagedon fiscal. Am mai văzut alte interpretări, măcel fiscal. Nu am văzut nicio interpretare pozitivă până acum şi este normal ca oamenii să fie speriaţi şi să se întrebe ce se întâmplă, pentru că să creşti taxe, după ce ai promis că nu creşti taxe, deranjează şi chiar are efecte negative în economie”, a mai explicat Florin Cîțu.