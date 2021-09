Iohannis a dat semnalul alungării lui Cîțu! A confirmat-o chiar premierul, sâmbătă dimineață

De asemenea, premierul a continuat să-i acuze pe partenerii din USR PLUS pentru colaborarea cu AUR, inițiatoarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Cîțu. Totodată, nu a uitat să scoată în evidență că România are nevoie cât mai repede de investițiile din Programul Anghel Saligny.

Amintim că Dan Barna și Dacian Cioloș, coprețeședinții USR PLUS, au acuzat că Florin Cîțu a forțat adoptarea Programului Anghel Saligny pentru a cumpăra voturile primarilor înaintea Congresului PNL de la 25 septembrie. Replica prim-ministrului a venit prompt și s-a referit la faptul că toți primarii, indiferent de culoarea politică, beneficiază de investiții.

În plus, Cîțu a completat că liderii USR PLUS au încercat să-l șantajeze când i-au transmis că dacă SIIJ nu este desființată, vor depune moțiunea de cenzură alături de AUR. În acest context, este foarte interesant de urmărit ce reacție va avea Klaus Iohannis.

Sunt probleme și cu Ministerul Sănătății

„Azi, aici, la Timișoara, este o zi superbă. Moțiunea a fost depusă. Ce facem? Guvernăm, mergem înainte, avem în continuare de făcut lucruri. Nu înțeleg cum la Ministerul Sănătății nu au fost plătite centrele de vaccinare. Foarte bizar acest lucru. PNRR… Voi prelua eu interimatul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sunt momente importante în care nu poți lăsa țara fără guvern. PNL a fost mereu unit. Nu a fost nevoie de crize. Noi suntem aici pentru români. Cine se opune PNRR se opune planului de guvernare și nu vrea să-și țină cuvântul se opune planului de guvernare. Am discuții frecvente cu domnul președinte, pe mai multe teme. Nu este doar pe această temă.

(n.r. – a fost întrebat dacă mai Klaus Iohannis îl mai susține) Domnul președinte va spune acest lucru. Azi nu am vorbit cu Dan Barna. Miercuri am vorbit ultima dată. De atunci nu m-a mai contactat. Am discutat ultima oară cu domnul Ghinea, să văd ce este cu PNRR. Dar și-a făcut treaba, a fost ok.

Cîțu ar întoarce obrazul celor de la USR PLUS

(n.r. a fost întrebat dacă se mai vede guvernând cu USR PLUS) Am crezut că nu vom mai avea în România un al doilea Dragnea. Este tristă această alianță USR AUR. Va trebui să se gândească ce înseamnă să legitimeze un partid ca AUR. Este vorba despre onoare. Când te uiți și spui că ai stat lângă AUR, care au un comportament îngrozitor la adresa românilor

Îi aștept să vină la masă și să discutăm chiar și după ce au depus această moțiune. Au ales calea extremă, să dea legitimitate unui partid extremist. E trist. (n.r. – a fost întrebat dacă va remania miniștrii USR PLUS) Înțeleg că-și vor da demisia. (n.r. – și ce veți face?) Guvernăm, există interimat.

Acțiunea USR PLUS-AUR este o acțiune bizară. Fiecare răspunde în fața propriei conștiințe. În acest moment a intervenit și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan: Domnul premier este foarte decent″, a fost dialogul purtat de Florin Cîțu cu jurnaliștii care îl așteptau la Timișoara, în fața sediului PNL Timiș.