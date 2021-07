Florin Cîțu spune că întreaga coaliție de guvernare are de suferit din cauză că activitatea la Primăria București nu se desfășoară așa cum trebuie. El îl învinuiește pe primarul general, Nicușor Dan, despre care se știe că este un susținător al lui Ludovic Orban. De altfel, nu este prima oară când Florin Cîțu îi aduce reproșuri lui Nicușor Dan. A mai făcut-o și cu prilejul alegerilor pentru conducerea organizației PNL București.

„Merg pe stradă și mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu știu ce parc, de ce nu se ridică gunoiul. Și atunci le spun că voi face tot ce pot, voi transmite mesajul către primarul general sau către cel de sector, dar atribuțiile sunt ale primăriilor”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu susține că proasta administrație de la Primăria Generală este decontată de toți membrii coaliției care l-au susținut pe Nicușor Dan la alegerile locale. Premierul a afirmat că discuțiile despre ceea ce nu funcționează și ce ar trebui îmbunătățit ar trebui purtate în interiorul coaliției, față în față, nu prin intermediul presei.

„E important să ținem aceste discuții între noi și să nu mai dăm satisfacție opozanților noștri. Sunt sigur că prin discuții față în față, la aceeași masă, oricât ar dura ele, vom găsi soluții. Noi suntem acolo nu pentru noi, ci pentru cetățeni, să găsim cele mai bune soluții pentru ei. Nu poți găsi aceste soluții decât prin dialog iar dacă dialogul se face prin presă, data viitoare va fi mai complicat să găsești o soluție”, a explicat Cîțu.

Cîțu îi reproșează lui Nicușor Dan că nu a trecut la PNL

Florin Cîțu i-a reproșat lui Nicușor Dan faptul că nu s-a înscris în PNL și a preferat să conducă primăria ca independent. În acest context, Cîțu a precizat că-și dorește o discuție cu Nicușor Dan înainte să vorbească despre execuția bugetată.

„Sunt nedumerit că nu a intrat în PNL. Existau foarte mult variante. Să fii membru al PNL este o mândrie. Vom fi cel mai mare partid politic din România. Am mai vorbit cu el, l-am întrebat de ce nu a intrat. Am vorbit despre rectificarea bugetară. Vreau să am o discuție cu primarul general înainte să ies public să vorbesc despre execuția bugetară”, a declarat Florin Cîțu.