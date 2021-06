Un sistem de acces pe bază de card nominal va fi introdus, din 3 iunie, pentru toţi angajaţii care lucrează în Primăria Capitalei, transmite primarul general, Nicuşor Dan.

Astfel angajații primăriei vor fi monitorizați ca la corporație și vor trebui să ponteze cartela la intrarea și plecarea din instituție.

Interacţiunea cu cetăţenii trebuie să devină cât mai transparentă, iar problemele acestora trebuie să fie rezolvate în timp cât mai scurt. Prin implementarea acestui sistem modern şi sigur, ne dorim o monitorizare cât mai clară a activităţii care se desfăşoară în fiecare zi în cadrul instituţiei.

Mai puţină birocraţie în PMB

Şi mă refer aici atât la persoanele şi tipurile de probleme pe care cetăţenii doresc să le rezolve la nivelul instituţiei, cât şi la activitatea efectivă a salariaţilor din cadrul Primăriei. Eliminăm treptat şi birocraţia, facem un pas în faţă şi renunţăm la utilizarea condicii de prezenţă, în sistem fizic, prin semnare cu pixul, la venire şi la plecare. Pentru marea majoritate a oamenilor din PMB va fi un pas binevenit, care le va simplifica activitatea.

Uşa mare a Primăriei este deschisă tuturor, atât angajaţilor, cât şi vizitatorilor, iar instituţia este pregătită să asigure tuturor un cadru cât mai sigur, mai ales în contextul pandemiei”, a fost mesajul pe care Nicuşor Dan l-a transmis iniţial pe Facebook şi pe care l-a repetat miercuri.

„Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de 3 miliarde de lei, cât metroul din Drumul Taberei. Trebuia să plătim aceşti bani pe loc. Nu a fost un mandat oarecare şi am fost obligaţi să tăiem costuri, şi acolo unde am fi vrut şi acolo unde nu am fi vrut.

Ce se întâmplă cu parcurile din Bucureşti

Banii pe care nu i-am avut în martie îi avem acum. (…) O să cer prefectului municipiului Bucureşti să atace în instaţă cele 5 PUZ de sector. În momentul în care el o face, ele vor fi suspendate şi prin acţiunea prefectului. Vă spun în momentul acesta doar atât: am identificat 23 de motive de nelegalitate pe cele cinci PUZ de sector.

Şi avem un raport asupra oportunităţii urbanistice a celor cinci PUZ de sector întocmit de o echipă de urbanişti care spun, în esenţă, că aceste PUZ nu au nişte probleme punctuale, cum ar fi un număr de, să zicem, o sută de terenuri la care schimb funcţiunea din spaţiu verde în spaţiu construibil, ci aceste PUZ sunt fundamental greşite pe suprafeţe consistente de teren şi nu se pune problema ca ele să fie amendate parţial”, a declarat edilul în conferinţa de presă. A fost o replică pentru cei care l-au acuzat că există întârzieri la amenajarea parcurilor şi realizarea deratizării şi dezinsecţiei.

Uşa Primăriei Capitalei a fost deschisă pentru cetăţeni încă de la data de 21 mai. S-a ajuns la această decizie datorită faptului că numărul infectărilor confirmate cu SARS-CoV-2 a scăzut în Bucureşti.