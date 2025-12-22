Circulația pe traseul Odesa–Reni, reluată integral după atacurile cu drone. Transporturile de mărfuri vor tranzita temporar Republica Moldova

Republica Moldova. Circulația a fost reluată integral pe traseul Odesa–Reni, în ambele direcții, au anunțat duminică, 21 decembrie, autoritățile din Ucraina, după mai multe zile de restricții impuse în urma atacurilor cu drone asupra infrastructurii din sudul țării. În paralel, transporturile de mărfuri din regiune, inclusiv camioanele cu produse vitale și bunuri umanitare, vor fi redirecționate temporar prin teritoriul Republicii Moldova, pentru a preveni întreruperi majore în aprovizionare.

Circulația pe autostrada M-15 Odesa–Reni a fost reluată după ce a fost suspendată temporar în urma unui atac cu drone produs joi, 18 decembrie. Atacul s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea a trei copii, aflați într-un autoturism civil care se deplasa pe podul de peste Nistru din zona Maiaki–Udobnoe.

Anunțul privind redeschiderea traseului a fost făcut de șeful adjunct al Poliției de Patrulare din Ucraina, Oleksii Biloșițki, într-o postare pe Telegram, citată de publicația Ukrainska Pravda.

În urma atacului, Serviciul de grăniceri de stat al Ucrainei a raportat introducerea unor restricții temporare la trecerile de frontieră cu Republica Moldova. De cealaltă parte, autoritățile moldovenești au decis închiderea punctelor de trecere „Maiaki–Udobnoe–Palanca” și „Starokozace–Tudora”, ca măsură preventivă de securitate.

Pentru a gestiona fluxul de pasageri, au fost puse la dispoziție și vagoane suplimentare pentru cursele de tren din Kiev și Odesa spre Chișinău, în contextul creșterii semnificative a cererii.

Totodată, a fost reluată legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău, pentru prima dată din anul 2022, potrivit agenției Unian. Calea Ferată din Ucraina a introdus vagoane suplimentare pentru cursele spre capitala Republicii Moldova, cu plecări atât din Odesa, cât și din Kiev.

Potrivit instituției, interesul călătorilor a fost extrem de ridicat: aproximativ 60% din biletele pentru cursa din Odesa au fost vândute în doar trei ore, iar pentru trenul cu plecare din Kiev – 93% din bilete au fost epuizate într-un interval foarte scurt.

Reluarea circulației are loc pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei. Podul Maiaki–Udobnoe, una dintre principalele legături rutiere spre regiunea Odesa, a fost afectat de mai multe atacuri cu drone, ceea ce a dus la suspendări succesive ale traficului și la restricții suplimentare pentru deplasările transfrontaliere.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că aceste evoluții pot influența direct siguranța circulației în zonele de frontieră și mențin un dialog constant cu partea ucraineană. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că monitorizează permanent situația și va informa publicul în funcție de evoluțiile de securitate din regiune.

Podul de peste râul Nistru, situat pe traseul Odesa–Reni, a fost lovit de drone care transportau încărcătură explozivă în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Incidentul s-a produs în data de 18 decembrie jurul orei 16:00, în extravilanul localității Maiaki–Udobnoe, infrastructura fiind una de importanță strategică pentru circulația rutieră din regiunea Odesa.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, imediat după atac, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea unor riscuri suplimentare. Activitatea punctelor de trecere Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie a fost suspendată temporar, din motive de securitate.

Atacul a avut consecințe tragice pentru civili. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că o femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de o dronă în timp ce traversa podul.

Potrivit autorităților ucrainene, femeia a suferit răni grave și a decedat ulterior în ambulanță, în pofida eforturilor medicilor. Cei trei copii au fost transportați de urgență la spital, fiind diagnosticați cu traumatisme corporale și o reacție acută la stres, medicii continuând să le acorde îngrijirile necesare.

Situația din sudul Ucrainei rămâne una volatilă, iar autoritățile din Republica Moldova și Ucraina mențin măsuri sporite de securitate și coordonare, în contextul riscurilor persistente generate de atacurile asupra infrastructurii de transport.