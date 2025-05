EVZ Special Ciprian Văcaru, de la Cancelaria Cancelariei Prim-Ministrului: „Instituțiile statului ar trebui să vină mai mult în ajutorul investitorului privat”







Revista Capital a organizat masa rotundă „Piața construcțiilor în 2025. Provocări și soluții”. Printre temele abordate în cadrul dezbaterii s-au numărat principalele provocări, actuale și potențiale din sectorul construcțiilor, dar și soluțiile posibile. Dialogul a vizat, totodată, bunele practici și strategii pentru combaterea deficitului de forță de muncă din domeniu.

Pe agenda evenimentului Capital s-au aflat și propunerile legislative menite să crească transparența și siguranța în achizițiile imobiliare. Un subiect important, în contextul în care anul 2025 se conturează ca o perioadă de tranziție pentru piața construcțiilor din România. Domeniul este marcat de schimbări semnificative atât în sectorul public, cât și în cel privat.

În sprijinul investitorului privat

Printre participanții la eveniment s-a numărat și Ciprian Văcaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, cu atribuții în formularea și implementarea politicilor guvernamentale. Din această postură, consilierul a subliniat că suprareglementarea în sectorul construcțiilor nu aduce beneficii. „În momentul în care intri cu bocancii în curtea investitorului privat, este clar că nu ajuți creșterea competitivității în sector”, a precizat Văcaru.

Tema reglementării a fost adusă în discuție și de antreprenorul Cristian Stancu, administratorul dezvoltatorului imobiliar MRS Residence.

„Piața, din punctul nostru de vedere, nu a fost reglementată. O relație are doi actori, cel puțin, dezvoltatorul și cumpărătorul. În România, oricui îi vine ideea de a dezvolta un ansamblu de imobile o poate face. Nu are nevoie de niciun fel de licențiere, de niciun fel de criterii. Pur și simplu, a luat un teren și se apucă. Problema este când se apucă cineva care nu are experiență. Iar dacă nu are experiență, de unde va ști că oferă un preț corect? Poate că este subevaluat și nu reușește să-l ducă la bun sfârșit. Și atunci apare problema aceasta de a licenția, de a reglementa cumva pe cei care vor vrea să facă treaba asta”, a declarat Cristian Stancu.

Rolul autorităților

În ceea ce privește reglementarea, Ciprian Văcaru a specificat că autoritățile acreditate ar trebui să exercite un control mai bine organizat în sectorul construcțiilor. Oficialul a făcut referire atât la fondurile utilizate pentru plata avansurilor, cât și la modul în care se construiește, dar și la respectarea normelor. Consilierul de stat a subliniat, totodată, importanța evitării birocrtizării excesive.

„Pe partea de lucrători avem partea de ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă - n.r.), instituție care ar trebui să fie mult mai atentă și mult mai des în control. De asemenea, echipele de la ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții - n.r.) ar trebui să pună un mai mare accent pe norme. Este o întreagă structură formată din instituții ale statului care se ocupă de domeniul construcțiilor, iar acestea ar trebui să vină mai mult în ajutorul investitorului privat”, a declarat Ciprian Văcaru la masa rotundă organizată de Capital.

Statul, în parteneriat cu sectorul privat

Consilierul de stat a mai menționat că, atunci când instituțiile statului funcționează eficient, mediul privat din același domeniu are condițiile necesare pentru a se dezvolta în mod corespunzător. „În acest fel, ambele părți au posibilitatea să crească”, a mai spus Ciprian Văcaru.

De asemenea, el a abordat și subiectul fondurilor europene din perspectiva Guvernului României. „Noi, la Cancelarie, avem un panou de bord și analizăm tot ce se întâmplă la momentul de față cu PNRR-ul. În momentul în care depistăm că există anumite blocaje în proiectele mari, intervenim. Solicităm întâlniri cu toți jucătorii, inițiem un dialog pentru a depăși cât de rapid se poate impedimentele. De câteva luni de zile inițiem și discuții cu fiecare minister în parte pentru a afla situația la zi pentru proiectele desfășurate sub supravegherea ministerelor respective”.

„În cazul în care identificăm anumite proiecte ce nu au șansa de a fi finalizate prin PNRR, suntem deja în discuții cu Comisia Europeană pentru a le muta către alte finanțări. Însă doar acele proiecte care se află într-un anumit stadiu de maturitate. Bineînțeles, suntem în negocieri și în ceea ce privește termenul limită pentru PNRR, până la 18 luni”, a mai spus Ciprian Văcaru.

Sectorul construcțiilor din țara noastră se află, în prezent, într-un proces accelerat de transformare, influențat de modificările economice și fiscale recente. Totodată, dezvoltatorii manifestă o atitudine mai prudentă, pe fondul încetinirii economiei europene.