Ciprian Ciucu cere USR să publice propriile sondaje și avertizează partidul să „nu ardă punțile” pentru o alianță posibilă în 2028

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că sondajele interne îl plasează constant pe primul loc, alături de Daniel Băluță, și îi provoacă pe liderii USR să-și facă publice propriile măsurători. Liberalul vorbește și despre un posibil pol civic în 2028.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a declarat la Prima TV că sondajele folosite de liberali sunt realizate de institute cu rezultate confirmate la urne și că, încă de la începutul campaniei, el a fost constant în fruntea opțiunilor de vot, alături de Daniel Băluță (PSD).

Declarația a venit ca răspuns la acuzațiile formulate de Cătălin Drulă, candidatul USR, care susține că liberalii manipulează cifrele pentru a-l menține pe Ciucu în poziție favorabilă.

„Am văzut că mă atacă destul de mult Cătălin Drulă cu anumite punctaje, pe anumite teme. PNL a greşit în trecut cu sondaje de opinie. S-au publicat sondaje care nu au fost confirmate de realitate. De când a venit Bolojan în fruntea partidului am zis: noi nu facem aşa ceva. Noi lucrăm cu case de sondare ale căror rezultate au confirmat ce s-a întâmplat la alegeri”, a spus Ciucu.

El a adăugat că diferențele din sondaje au fost observate de toți actorii politici. „De când a început campania am fost întotdeauna pe primul loc, împreună cu domnul Băluţă. Dânsul a fost pe trei, iar Anca Alexandrescu a fost pe locul patru. Acum el a picat pe patru, nu mai ştiu”, a declarat candidatul PNL.

Candidatul liberal susține că USR evită să publice propriile sondaje pentru că cifrele nu ar avantaja partidul. În opinia sa, acesta este motivul pentru care conducerea formațiunii nu a pus pe masă niciun document oficial care să contrazică măsurătorile prezentate de institute independente.

„Uite o provocare: câte sondaje a publicat USR? Ei erau primii care publicau sondaje. Au sondaje, dar poate că le-a fost şi lor ruşine sau nu au vrut să mintă cu ele. Dar eu ştiu şi datele lor din sondaje, pentru că vorba circulă. Nici membrii USR din Biroul Politic nu au acces la datele respective. Să publice cifrele din sondaje, dacă sondajul INSCOP nu este cel bun. Să le publice”, a afirmat Ciucu.

Liberalul a insistat că nu cere retragerea lui Cătălin Drulă din cursă, dar consideră că liderul USR folosește tema sondajelor în mod manipulator.

Ciprian Ciucu le-a transmis liderilor USR că, indiferent de disputele actuale, formarea unui pol comun în 2028 ar trebui să rămână o opțiune pentru forțele politice de centru. El a menționat explicit PNL, USR, REPER și Partidul SENS drept potențiali actori ai acelei construcții.

„Ar trebui să ne gândim la un pol civic pentru 2028. Am zis centru civic şi nu dreapta civică, pentru că văd că Partidul SENS, nou şi curat, prinde viteză. Dar şi cu REPER şi alte forţe. Când USR se comportă atât de radical, cu tuşe groase, prezintă deturnat lucrurile, ar fi păcat să ardă nişte punţi pentru o construcţie pe care eu o văd”, a afirmat candidatul PNL.

Pe măsură ce se apropie alegerile, competiția pentru Primăria Capitalei devine una dintre cele mai strânse din țară. Ciprian Ciucu și Daniel Băluță sunt indicați în mai multe măsurători ca favoriți, în timp ce Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu fluctuează în funcție de sondaj.