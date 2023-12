Ciprian Ciucu: Primul Birou de Comerț al statului Arizona, deschis în Sectorul 6

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că primul Birou de Comerț al statului Arizona va fi deschis în Sectorul 6 al Capitalei. Edilul a mai spus că Arizona are de 2 ori PIB-ul României și că este statul SUA cu cea mai mare viteză de dezvoltare. El a declarat că este mândru de această realizare.

Primul Birou de Comerț al statului Arizona, în sector 6

„Puțină diplomație economică și un mare succes #pentruSectorul6 și pentru #România!

Primul Birou de Comerț al statului american Arizona (și în general al unui stat SUA), din Europa Centrală și de Est, va fi deschis în Sectorul 6! Zilele acestea sunt în Phoenix, Arizona, într-o misiune economică initiațiată de către colegul meu, deputatul Cristian Bacanu.

Scopul este de a convinge Statul Arizona să deschidă un birou comercial pentru Europa Centrală și de Est la noi, în Sectorul 6. Misiune îndeplinită! După ce am fost audiați în Camera Reprezentanților au decis că da, îl vor deschide la noi. Poate vi se pare surprizător faptul că… Arizona! Nu este! Acest stat american are aproape de 2 ori PIB-ul României și este statul SUA cu cea mai mare viteză de dezvoltare!”, a spus primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu laudă Intel și TMSC

Edilul a mai spus că Intel și TMSC au proiecte de zeci de miliarde de dolari aici și că sunt printre cei mai buni în industria semiconductoarelor.

„De ce? Pentru că sunt lipiți de California, adică de ce-a de-a patra economie a lumii, iar dezvoltarea care nu mai încape în California se varsă în Arizona (spill over effect). Ajutați de politici liberale dpdv economic, dezvoltarea este rampantă și zeci de mii de oameni se relochează în Arizona, anual, pentru oportunități și calitatea vieții. Intel, TMSC și alții au aici, în acest moment, în curs de realizare, proiecte de ZECI DE MILIARDE de dolari, investiții directe!



Sunt cei mai buni în industria semiconductoarelor și printre cei mai buni pe produse și tehnologii medicale, auto electrice, baterii și au multă dezvoltare în IT etc”, a declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu, mândru de realizarea lui

Ciprian Ciucu a mai spus că este nerăbdător să asiste la deschiderea Biroului de Comerț (Trade office) în Sectorul 6. El a subliniat că știe că vor fi persoane care îl vor critica și că nu a cheltuit banii publici pentru această deplasare.

„Abia aștept să-i pot asista în deschiderea Biroului de Comerț (Trade office) la noi în Sectorul 6. P.S. Și pentru hate-rii și cârcotașii de serviciu…, știu că vor fi apărut comentariile: pentru această deplasare nu am folosit bani publici, ne-am plătit singuri transportul și am fost cazați prin ospitalitatea lor. Cum nu am știut dacă vom avea succes, nu am vrut să fim acuzați de turism. Azi avem votul, am reușit!”, a scris primarul pe Facebook.