Acuzații de corupție în USR. Viceprimarul Sector 6 propus la excludere

Acuzații de corupție în USR, la Sectorul 6. Viceprimarul Alexandru Gâdiuță se confruntă cu probleme legate de favorizarea unei firme la contractele de achiziții publice. Din acest motiv a fost propus pentru excludere cazul său fiind analizat de Biroul Municipal al USR București.

Aceste acuzații de corupție au legătură cu mai multe contracte de achiziții publice în care ar fi fost implicat viceprimarul. Este vorba despre amenajarea unor foișoare în curțile școlilor de pe raza Sectorului 6. Contractele ar fi fost atribuite firmei unui fost membru USR deși practica prețuri mult peste cele ale pieței.

În acest context conducerea USR a luat decizia să-l sancționeze pe viceprimarul Alexandru Gâdiuță cu excluderea din partid.

Surse din USR au declarat că viceprimarul va fi exclus din partid, iar decizia va fi luată cu unanimitate de voturi, conform Buletin de București care relatează cazul.

Viceprimarul Alexandru Gâdiuță, l-ar fi ajutat pe fostul coleg de partid să primească contractele de la Administrația Școlilor. Viceprimarul avea influență asupra acestei instituții, fiindu-i direct subordonată, au arătat cei care au formulat aceste acuzații de corupție

Astfel, Administrația Școlilor din Sectorul 6 a acceptat să lucreze cu firma respectivă la construcția unor foișoare. Faptul că prețurile practicate erau mult peste cele normale nu a părut să deranjeze.

Viceprimarul Alexandru Gădiuță se apără de aceste acuzații de corupție ce-i sunt aduse de colegii de partid. El a afirmat că nu a semnat și nu a intermediat niciun contract de achiziții publice și că este nevinovat.

„Nu am semnat niciun contract, nu sunt parte a vreunor proceduri de contractare, nu am nicio legătură cu aprobarea vreunei practici în vreun fel sau altul. Din informațiile pe care le dețin în acest moment, tema este folosită ca pretext de eliminare din alegerile interne ale partidului. Am deranjat și deranjez în continuare la Sectorul 6 pentru că ofer alături de colegele și colegii mei consilieri o alternativă viabilă pentru cetățenii care s-au săturat de jocuri de culise și vor să vadă proiecte duse la bun sfârșit“, a declarat Alexandru Gădiuță conform Buletin de București.