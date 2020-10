Fostul ministru al Justiției în guvernul Cioloș, Raluca Prună, îl acuză pe fostul său șef de guvern într-o postare pe facebook.

Tot respectul pentru Cioloș

„Am tot respectul pentru Dacian Ciolos care este un prieten. Insa nu inteleg, Dacian, rostul acestei scrisori publice. Nici nu e clar daca e adresata votantului potential sau membrilor de partid.

Este descumpanitor oricum ca este nevoie de un astfel de apel. Cand lasi elaborarea de reguli in partid pe mainile catorva care vor scurtaturi profesionale miraculoase direct in Parlament unde vor fi mancati cu puf cu tot de maestrii procedurilor aflati de nspe mandate acolo, cand rezultatul e o lista in care cei care au facut ceva in mandatul precedent de parlamentar sau in viata lor profesionala (care trebuie sa aiba ceva ani dincolo de stagii si voluntariate) sunt pe locuri neeligibile, cand listele la București sau in Diaspora (unde as putea vota) sunt, in primul caz, deschisa de o persoana despre care nu gasesti mai nimic in spatiul public sau, in al doilea caz, fara cel care a fost ales primul de filiala sa pentru ca a fost sanctionat pe criterii cica de integritate care nu au fix nimic cu integritatea, ci exclusiv cu delictul de opinie la liderul maxim si cercul sau de incredere, e prea putin sa chemi lumea uluita si dezamagita intr-o casa comuna cu oameni buni”, a scris aceasta pe Facebook.

Mesaj pentru Dan Barna

„In paranteza pentru domnul Barna – testul de integritate se aplica inainte ca persoana sa se inscrie in cursa, nu dupa ce a iesit primul, asa ca putina atentie la conceptele cu care operati nu strica.

Oamenii or fi ei buni in cea mai mare parte, dar regulile sunt proaste si de asta aplicarea lor e discretionara si cu scrasnet de dinti. Maniera de eliminare din joc a celor care indraznesc sa se rupa de cor si sa spuna onest si cu cele mai bune intentii ce cred nu are nimic ‘altfel’ din politica pe care ai promis-o, Dacian, si pe care dezamagitii sau cei care nu voteaza in general o asteapta.

Alianta trebuie sa aiba oameni nu numai buni, ci mai ales priceputi intr-un domeniu, oameni care adopta reguli clare si sustin meritocratia chiar daca asta inseamna ca nu s-ar regasi ei insisi pe liste in 2020, oameni pe care ii aduce impreuna intr-un partid o doctrina – caci si asta e o iluzie ca am fi dincolo de doctrine.

Nu suntem dincolo de nicio doctrina, numai populistii si cei care nu stiu incotro merg si intreaba publicul din mers care sa fie destinatia pot crede ca suntem intr-o lume post doctrine.

Cei care voteaza, mai ales in criza asta grava care a pus la pamant in primul rand sectorul privat, asteapta sa inteleaga cum vor promova oamenii buni politici publice eficiente si de viziune”, a mai scris Raluca Prună.

Sunt necesare reguli clare

„Stiu ca aveti intentii bune, dar e important sa aveti reguli clare si o metoda doctrinara dinainte anuntata. Caci partidul face o oferta politica si votantul trebuie si stie pe ce da votul.

Numai faptul de a fi oameni buni nu e suficient deloc.Voi vota USR PLUS, dar mi-as fi dorit sa fie un vot usor si pozitiv. Voi da un vot util, care va fi tulburat de o dilema morala despre ce e mai bine sa votez: un necunoscut la Bucuresti cand pe locuri neeligibile sunt persoane recunoscute sau pe cineva in diaspora care a ajuns in capul listei pentru ca adevaratul castigator a fost epurat, asa cum se intampla adesea in aceasta politica noua”, a concluzionat fostul ministru al Justiției.