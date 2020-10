“Suntem la mai puțin de două luni de cele mai importante alegeri ale generației noastre. Vreme de patru ani, ne-am luptat să demascăm și să împiedicăm hoția vechii clase politice. Nu am reușit tot timpul – pentru că nu eram încă destui în Parlament. Pe 6 decembrie, putem fi mai mulți. Mult mai mulți.

Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de unitate. Avem nevoie alături de noi de toți oamenii buni. Chiar și de cei care nu sunt de acord cu noi. Chiar și de cei față de care am greșit. Am fi putut să facem lucrurile mai bine și poate mai din timp. Și le vom face, pentru că bunele intenții nu sunt suficiente dacă nu sunt urmate de fapte. USR PLUS nu este un partid perfect, dar este un partid pe care îl putem face mai bun, cu toții”, se arată în scrisoarea liderilor USR-PLUS

Putem schimba legile care apără hoția și impostura. Putem elimina pensiile speciale și privilegiile politicienilor

“Haideți alături de noi să construim acest partid. Am citit cu atenție propunerile făcute de foști colegi de-ai noștri care acum au decis să participe independent la alegeri. Sunt idei pe care le susținem și pe care le vom implementa, sperăm noi, împreună. Vom avea o echipă care va munci la modificarea și îmbunătățirea statutului, ca să avem pârghii mai bune pentru evitarea conflictelor. Vom avea o transparență totală a banului public, inclusiv a sumelor forfetare ale tuturor aleșilor. Vom avea indicatori de performanță pentru toți candidații noștri, procese de resurse umane mult mai bune și vom avea ca prioritate eliminarea tuturor impostorilor din funcțiile publice. Ne vom asigura că avem o structură de management a partidului formată din profesioniști.Vom adresa cumulul de funcții și vom limita mandatele aleșilor.