Ciolacu pune capăt speculațiilor: Banii pentru recalcularea pensiilor sunt prinși în buget

Premierul Marcel Ciolacu dă asigurări că Executivul are bani pentru majorarea pensiilor din septembrie, în ciuda informațiilor apărute în ultima perioadă referitor la riscul de a nu se face această mărire a veniturilor pe baza noii legi a pensiilor. În bugetul pentru anul 2024 au fost alocați bani inclusiv pentru majorarea pensiilor prevăzută pentru luna septembrie.

”Datele din primul trimestru arată clar: avem o majorare a încasărilor din contribuțiile sociale cu peste 22%! Acesta este efectul creșterii numărului de locuri de muncă și a salariilor. Vom asigura plata integrală a pensiilor recalculate, banii, de altfel, sunt deja prinși în buget pentru întreg capitolul de pensii”, a mai spus prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Anul acesta, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat 135 de miliarde de lei pentru plata pensiilor, dintre care 115 miliarde sunt din contribuțiile de asigurări sociale, iar alte 20 de miliarde de la bugetul de stat. În acest context, pe primele trei luni ale acestui an, banii colectați din CAS au fost mai mari cu 22% față de estimările Ministerului de Finanțe.

În plus, pensiile aferente lunii mai vor fi virate până la finalul săptămânii, înainte de Paște.”Suntem în grafic astfel încât toate pensiile să fie achitate, cum am promis, înainte de Paște. Îi asigur pe români că rămânem la fel de de hotărâți și cu privire la plata pensiilor recalcuate în septembrie. Știu și sunt ferm convins că vor mai fi până atunci zeci de știri că nu sunt banii necesari”, a spus premierul Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.

Anul acesta intră în vigoare noua Lege a pensiile care prevede majorări de venituri consistente. Toate cele aproape 5 milioane de pensii urmează să fie recalculate în perioada următoare. De la finalul lunii mai pensionarii vor începe să primească decizia de recalculare în care vor regăsi noua pensie calculată în baza noii formule și care va fi încasată începând cu luna septembrie.

Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil. Este foarte important ca românii să ştie acest lucru. Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii. Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei. Atenţie! Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate. Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, la un post de televiziune.