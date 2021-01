Marcel Ciolacu a explicat de ce a picat guvernul condus de Viorica Dăncilă în toamna anului 2019. Liderul PSD i-a dat replica Vioricăi Dăncilă după ce aceasta l-a acuzat de trădare.

Marcel Ciolacu a precizat că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă a trecut din cauza valului de emoție creat în Parlament. El a arătat că o contribuție importantă a avut-o și președintele Klaus Iohannis care a câștigat detașat alegerile. Totodată, Marcel Ciolacu a arătat că ieșirea lui Călin Popescu Tăriceanu a făcut ca PSD să piardă voturi.

„Domnul Tăriceanu a ieşit de la guvernare şi în momentul acela a rămas un vid matematic de voturi. Era foarte greu de gestionat ca acea moţiune de cenzură să nu treacă. Mai ales pe o emoţie colectivă pe care o cunoaştem, faptul că actualul preşedinte al României a câştigat cu 67%. Se crease un val de emoţie politică şi în Parlament. Nu stau să dau justificări, nu vreau să intru în discuţii cu doamna Dăncilă”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Potrivit spuselor sale, Viorica Dăncilă a greșit când a hotărât ca votul pe moțiunea de cenzură să fie dat luni.

„A fost o decizie greşită, eu am insistat ca votul pe moţiune să-l programăm joi sau vineri, cel târziu, să nu treacă weekendul, astfel încât să se poată face mai mult. Doamna Dăncilă a hotărât că cel mai bine e să facem votul pe moţiune luni”, a arătat liderul social-democrat.

Ciolacu explică de ce a picat Guvernul Dăncilă

Marcel Ciolacu, a declarat Viorica Dăncilă a greșit foarte mult atunci când a încetat să se mai consulte cu colegii din partid. Potrivit spuselor sale, aceasta a preferat să ia deciziile de una singură, în afara partidului.

Viorica Dăncilă i-a acuzat pe Marcel Ciolacu și pe Paul Stănescu, secretarul general al PSD, de trădare. Ea a spus că aceștia au pus umărul la demiterea guvernului său, în toamna lui 2019.

„Cea mai mare greşeală pe care a făcut-o doamna Dăncilă a fost că nu a mai luat deciziile politice în interiorul partidului. În momentul în care te sfătuieşti cu oameni din afara partidului, nu mai eşti conectat la partid. Doamna Dăncilă a luat o perioadă îndelungată decizii politice nu cu membrii de partid. Un lucru pe care i l-am reproşat direct”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a precizat că performanţa în politică apare prin procentele pe care le obţii în alegeri. El a arătat că Viorica Dăncilă trebuia să-și depună demisia de președinte PSD după ce a pierdut alegerile prezidențiale.

„Un preşedinte de partid, când pierde alegerile, îşi pune demisia pe masă. Nu există altă regulă în politică. Uitaţi ce se întâmplă acum în PNL, când este atacat preşedintele partidului. Aceasta chiar dacă au rămas, printr-un artificiu dirijat de către preşedintele României, să facă această coaliţie de guvernare. Este contestat pentru că nu şi-a dat demisia când a pierdut alegerile”, a susţinut Ciolacu.

Acuzațiile Vioricăi Dăncilă la adresa lui Ciolacu

Fostul premier şi preşedinte al PSD Viorica Dăncilă l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că a trădat-o. Ea și-a exprimat regretful că l-a susținut pe acesta, în mandatul trecut, pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Mulţi oameni vor crede că acest demers este unul de răzbunare. Nu, nu este răzbunare. Dacă doream răzbunare, veneam cu aceste dezvăluiri înainte de alegerile locale sau parlamentare. Este un demers pentru adevăr, pentru că eu consider că PSD nu se poate reclădi decât prin adevăr. Am folosit aceste cuvinte pentru actualul preşedinte PSD, Marcel Ciolacu, iar când am vorbit de trădare m-am referit la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care l-am condus, la învestirea noului guvern, unde iar Marcel Ciolacu a avut un rol foarte important, dar şi la Paul Stănescu, care a trădat din prima clipă”, a declarat Dăncilă.

Citește și: