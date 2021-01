După ce timp de aproape un an de zile a stat într-un con de umbră, Viorica Dăncilă, fostul premier al României, provoacă un cutremur pe scena politică, aceasta anunțând că publică o carte-interviu. Prin prima sa publicație, Viorica Dăncilă vrea să prezinte, într-o manieră cât mai directă, ce s-a întâmplat în mandatul său de premier.

Cartea intitulată „Viorica Dăncilă – partea ei de adevăr” urmează să fie publicată peste câteva zile.

Viorica Dăncilă publică o carte-interviu. Principalele idei

Liviu Dragnea a cerut amnistia

„Îmi amintesc că eram la Scroviștea cu soțul meu, când au venit Paul Stănescu și Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia și grațierea, care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare”, scrie Viorica Dăncilă, despre momentul în care Liviu Dragnea i-a cerut să îl scape din închisoare.

„Eu nu am dat, în calitate de prim-ministru, ordonanțe pe justiție. Eu am crezut că justiția nu trebuie să depindă de politic și asta am spus-o de prima dată. Mulți m-au acuzat că nu am dat amnistia și grațierea. Au spus că am trădat. Însă, nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în ședința de guvern”, mai spune Dăncilă.

Despre relația cu Liviu Dragnea

„Probabil Liviu Dragnea voia să fie bine informat. Înaintea mea au fost dați jos doi premieri și gândește-te că pleca cu un deficit de încredere, iar din partea informatorilor nu cred că a fost numai exces de zel, cred că voiau să arate cât de importanți și utili sunt în fața șefului (…) A fost foarte greu pentru mine că eram urmărită. Liviu Dragnea avea oameni în jurul meu care îl informau tot ceea ce se întâmpla în guvern”, povestește Viorica Dăncilă, despre relația cu Liviu Dragnea.

Relația cu Marcel Ciolacu și actuala conducere a PSD

„Eram la Parlament, la Grupul PSD din Camera Deputaților, în birou, când a venit o delegație formată din Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Claudiu Manda, Dragoș Benea și Marian Oprișan, care mi-au spus că ar fi foarte bine să-mi dau demisia din funcția de președinte și să conducă ei partidul, ca o structură interimară, până la alegerile prezidențiale (…) Stănescu mi-a spus că nu trebuia să intru eu în turul doi al alegerilor, ci Dan Barna. Paul Stănescu mi-a spus: ai vrut să candidezi, n-ai vrut să lași pe alții să preia conducerea partidului, te voi distruge!”, a scris Viorica Dăncilă, despre relația cu actuala conducere a PSD.

„M-a sunat și Ciolacu și mi-a spus că trebuie să vorbim. A venit la mine acasă, unde a jucat o piesă de teatru foarte proastă. S-a așezat pe canapea și mi-a spus cu lacrimi în ochi că îi pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat. I-am făcut și un ceai de fructe, pentru că părea foarte afectat”, a mai scris Viorica Dăncilă în carte, scrie Digi24.